Sono date pensate per svolgere la manifestazione più importante del design e del progetto in Italia, il Salone del Mobile, in profonda sicurezza. «Abbiamo cercato di fissare la data nel periodo che è considerato dagli esperti a più basso rischio. Ringraziamo per questo Fiera Milano spa che ha riorganizzato per questo il proprio calendario. Scommettiamo sulla ripartenza di Milano». Sono queste le parole di Claudio Luti, presidente del Salone del Mobile, che annuncia anche le date, dal 5 al 10 settembre eccezionalmente solo nel 2021, mentre dal 2022 le date saranno riorganizzate, come sempre, ad aprile.

C’è la voglia, secondo Luti, di fare un’edizione speciale, visto che si tratta dei sessant’anni della manifestazione, e – sempre secondo Luti – «Spostare la data del Salone del Mobile non è un semplice esercizio di calendarizzazione, ma deve tener conto dei molti giorni necessari per allestire e smontare i diversi padiglioni e questo, a sua volta, deve coincidere con le esigenze di molte altre manifestazioni che utilizzano gli spazi di Fiera Milano. Oggi, dopo aver raggiunto la miglior soluzione possibile grazie alla collaborazione di Fiera Milano, possiamo confermare la nuova data».

Sperando vivamente che, dopo tutte queste distanze, finalmente si possa tornare a parlare non solo di presenza ma anche di eventi.