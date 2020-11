Shaping Tomorrow Today: un sondaggio per art workers dalla zona rossa

È possibile immaginare un mondo senza musica, arte o libri? È la domanda retorica ma drammaticamente realistica che apre Shaping Tomorrow Today, piattaforma di ricerca sviluppata in collaborazione con King’s College London e Milano Art Guide, con l’obiettivo di raccogliere dati, informazioni e testimonianze delle lavoratrici e dei lavoratori dell’arte e della cultura, direttamente dal cuore della zona rossa.

Se la Lombardia è stata l’epicentro della pandemia da Covid-19, oggi la situazione si sta ripetendo e la Regione è stata sottoposta a un nuovo lockdown, indispensabile per contenere la diffusione del virus ma che si ripercuoterà sulle condizioni di lavoro degli addetti alla cultura, già messe a dura prova durante la prima ondata.

Shaping Tomorrow Today: conoscere oggi per formare domani

Ma visto che per immaginare soluzioni bisogna prima di tutto conoscere il problema, Shaping Tomorrow Today vuole raccogliere quante più storie possibili, direttamente dagli individui che animano il settore artistico e culturale e, per questo, ha recentemente lanciato un sondaggio focalizzato sul territorio lombardo e milanese. «La ricerca si pone l’obiettivo di indagare gli effetti del lockdown e della pandemia di Covid-19 sui lavoratori culturali e creativi in Lombardia, al fine di offrire una rappresentazione il più possibile fedele della critica situazione contingente e dei potenziali scenari futuri, con l’obiettivo di delineare un punto di partenza per la proposta e definizione di politiche e opportunità concrete per il settore in analisi», spigano da Shaping Tomorrow Today. Lo scopo, insomma, non è solo di ricerca ma anche di azione, per preparare campagne e proposte che serviranno a dare forma al futuro dell’intero settore.

Il sondaggio è dedicato alle varie figure operanti nell’ambito culturale e artistico e verte su aspetti afferenti alla sfera individuale e sociale, fino a considerare gli aspetti economici. La partecipazione alla ricerca è volontaria. Le risposte rimarranno anonime e confluiranno in forma aggregata all’interno di un report. Per partecipare al sondaggio, potete cliccare qui.