Le celebri luci e le vetrine natalizie di Barney’s e Saks Fifth Avenue di fronte all’albero di Rockefeller Center che vengono smontate in questi giorni hanno fatto da sfondo nel periodo natalizio alle molteplici manifestazioni a sostegno dei civili di Gaza creando un forte contrasto visivo tra i loghi delle aziende del lusso e le bandiere, le angurie, le keffiah e tutti simboli a cui la popolazione della Grande Mela si sta in questi mesi abituando. Il conflitto ha movimentato i cittadini, e le dimostrazioni di solidarietà avvengono giornalmente in modo spontaneo nei vari distretti della città. I manifestanti sfilano su ponti, avenue, piazze da Times Square a Far Rockaway, dal Queens al Bronx, da Williamsburg a Staten Island. Il prossimo appuntamento coordinato che vede più associazioni marciare insieme avverrà nel MLK Day, il 15 gennaio, giorno di Martin Luther King, con partenza nel primo pomeriggio da Union Square.