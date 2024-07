Sulla Quinta Avenue per i diritti: storia della Dyke March di New York

A New York, il sabato che precede la grande parata del Pride sulla Sesta Avenue, si svolge la Dyke March, un corteo di protesta sulla Quinta. Protagoniste di questa camminata che va da Briant Park a Washinton Square Park sono le lesbiche che così la descrivono: «Il corteo è una dimostrazione del diritto di protesta sancito dal Primo Emendamento e si svolge senza permessi o sponsor. Riconosciamo che dobbiamo organizzarci tra di noi per lottare per i nostri diritti, la nostra sicurezza e la nostra visibilità. Migliaia di lesbiche scendono in piazza ogni anno per celebrare le nostre bellissime e diverse vite lesbiche, per sottolineare la presenza delle lesbiche nella nostra comunità e per protestare contro la discriminazione, le molestie e la violenza che subiamo nelle scuole, sul lavoro e nelle nostre comunità. Tutte le persone che si identificano come lesbiche sono invitate a marciare indipendentemente dall’espressione o dall’identità di genere, dal sesso assegnato alla nascita, dall’orientamento sessuale, dalla razza, dall’età, dall’affiliazione politica, dall’identità religiosa, dall’abilità, dalla classe o dallo stato di immigrazione».

La prima Dyke March si è svolta la sera prima della Marcia LGBT a Washington, nell’aprile 1993. I queer di Los Angeles realizzarono un grande striscione e le lesbiche di Filadelfia un’enorme vagina che fu portata come un pupazzo per le strade di Washington DC. Le Lesbian Avengers di New York organizzarono la logistica della marcia e crearono un manifesto sulla necessità di un’organizzazione lesbica di base, soprattutto alla luce delle proposte di legge anti-gay promosse dalla destra.

Visto il successo della prima Dyke March, le New York Lesbian Avengers decisero di organizzare una marcia anche nella loro città. La prima Dyke March di New York si tenne nel giugno 1993. Anche San Francisco e Atlanta organizzarono la loro prima Dyke March in quel periodo. Il percorso di New York iniziava a Bryant Park e terminava a Union Square Park, dove Heritage of Pride, l’organizzazione no-profit che ospita l’annuale Pride a New York, stava tenendo un raduno. Questa marcia, come quella che l’ha preceduta e tutte le marce dei lesbiche di New York che l’hanno seguita, non aveva permessi. Protestare è un nostro diritto sancito dal Primo Emendamento e finché non saremo veramente liberi la Marcia delle lesbiche di New York rimarrà una marcia di protesta. Uno striscione viene utilizzato ogni anno per delimitare l’inizio del corteo.

Ogni anno, migliaia di lesbiche marciano lungo la 5th Avenue fino a Washington Square Park il sabato prima della parata del NYC Pride. I cartelli proclamano slogan politici e personali e quest’anno si sono incentrati sulla fine del conflitto in Palestina.