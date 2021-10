Teatri e cinema al 100% in Zona Bianca: approvato il Decreto Legge

Una data che fa segnare un grande passo verso la “normalità”: da lunedì, 11 ottobre, teatri, cinema e sale da concerto in Zona Bianca potranno tornare alla capienza massima autorizzata, quindi, aperture al 100%. Se ne parlava già da giorni ma nelle ultime ore della giornata di ieri la discussione ha preso una via di svolta, con il Consiglio dei Ministri che ha approvato il Decreto Legge che andrà a regolare le nuove disposizioni per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative. Novità anche per i musei: confermata la riapertura alla massima capienza, da lunedì i visitatori non avranno l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di un metro: «All’articolo 5-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole “e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro” sono soppresse», si legge nel testo.

Una decisione presa all’unanimità e che deriva da considerazioni politiche. Il Ministro della Salute Roberto Speranza premeva per lasciare invariati i limiti di capienza già fissati dall’ultimo parere del Comitato Tecnico Scientifico, che prevedeva tra l’altro una riapertura graduale delle discoteche, con una capienza massima al 35% in Zona Bianca. Una percentuale che aveva fatto infuriare i gestori. Ma oltre alle pressioni delle categorie, si sono messi anche i partiti che, in maniera trasversale, con Lega, Forza Italia, PD e M5s a spingere con verso una riapertura più “coraggiosa”, contando anche su una percezione diffusa di sicurezza. A suggellare la decisione, l’incontro tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il quale i due hanno discusso principalmente del paventato aumento della tassazione.

Anche se «La situazione è ancora incredibilmente dinamica ed è dinamica perché non abbiamo il controllo di questo virus», ha spiegato Maria Van Kerkhove, incaricata dell’Oms per la gestione della pandemia. In Italia, sono 2.938 i test positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Una settimana fa erano stati 3.804, dunque il calo è del 22,8% su base settimanale. Il tasso di positività è oggi dello 0,99% contro l’1,23% di 7 giorni fa, con un calo del 19,8%.

«Finalmente la cultura ricomincia a vivere», ha scritto su Twitter il ministro della Cultura, Dario Franceschini. «Dall’11 ottobre, quindi, cinema, teatri, e concerti al chiuso e all’aperto tornano al 100% della capienza, ovviamente con mascherina e Green pass. Negli stadi e nei palasport per la musica, stesse regole dello sport».

Finalmente tutta la #cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre #cinema #teatri e #concerti al chiuso e all’aperto tornano al 100% della capienza, ovviamente con mascherina e green pass. Negli stadi e nei palasport per la musica stesse regole dello sport. pic.twitter.com/IhkiyAJuij — Dario Franceschini (@dariofrance) October 7, 2021

La capienza aumenta anche per lo sport. Il comma 2 del decreto stabilisce che «In Zona Bianca l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti dotati di Green pass e la capienza degli eventi e delle competizione sportive non può superare il 75% di quella massima autorizzata all’aperto (come negli stadi o negli autodromi) e al 60% al chiuso (come nei palasport)».