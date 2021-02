Ci sono novità sul clamoroso furto alla Galleria Nazionale di Atene. Ricordate che, circa nove anni fa, due ladri riuscirono a trafugare opere di Pablo Picasso, Piet Mondrian e degli schizzi del pittore italiano del ‘500, Guglielmo Caccia? Oggi sappiamo che il quadro del maestro del Cubismo, Head of a Woman, potrebbe essere ancora in Grecia.

Un omaggio di Picasso per il popolo greco

Dipinta nel 1939, l’opera, che rappresenta una donna su uno sfondo blu, fu donata da Picasso nel 1946 alla Galleria Nazionale ateniese in riconoscimento della resistenza della città all’occupazione nazista. Sul retro è presente l’iscrizione che cita: «Per il popolo greco, un omaggio di Picasso».

L’artista Stelios Garipis ha dichiarato come l’opera abbia un valore inestimabile per la Grecia, simbolo di resistenza e di resilienza, soprattutto in questo momento in cui siamo chiamati a rispondere all’emergenza pandemica. D’altra parte, Head of a Woman era l’unica opera del pittore cubista presente in Grecia.

I due ladri autori del furto, nove anni fa, agirono all’alba, dopo essere riusciti a sbloccare una porta di accesso e aver fatto scattare alcuni allarmi. Il sensore di sicurezza delle opere rubate si attivò ma la coppia fu rapidissima a levare le tele dalle cornici e a fuggire: la guardia giurata fece appena in tempo a intravedere la sagoma di uno dei rapinatori, già distante. Successivamente due uomini sono stati arrestati, ma l’identità del mandante dietro la rapina rimane ancora un mistero. Secondo gli inquirenti, l’opera di Picasso sarebbe stata venduta sul mercato nero, per una cifra di circa 20 milioni di dollari.

La riapertura della Galleria Nazionale

L’apertura della Galleria Nazionale è prevista per il 25 marzo, in onore della celebrazione del 200mo anno della Guerra di Indipendenza greca. La Galleria raccoglie collezioni di arte che vanno dal XVI al XX secolo e la polizia greca spera di trovare le opere rubate e di restituirle in tempo per il completamento della ristrutturazione dell’edificio.