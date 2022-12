Un quadro di Rubens è stato sequestrato a Palazzo Ducale di Genova

Poche ora fa, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova hanno sequestrato il quadro Cristo risorto appare alla madre di Pieter Paul Rubens esposto in queste settimane a Palazzo Ducale, in occasione della mostra dedicata al pittore fiammingo e al suo rapporto con la città.

Secondo la ricostruzione della Procura, il dipinto, che raffigura il Cristo risorto in piedi davanti a due donne inginocchiate, sarebbe stato fatto uscire dall’Italia come appartenente genericamente alla Scuola Fiamminga e poi autenticato a Praga come opera di Rubens. Dalle indagini, coordinate dal PM Eugenia Menichetti e dall’aggiunto Paolo D’Ovidio, è emerso che il prezioso bene culturale proviene dalla collezione di una nobile famiglia genovese, che lo custodiva nello storico palazzo di famiglia, sottoposto a vincolo già dai primi anni del Novecento, appartenente all’antico sistema dei “Rolli”.

La famiglia genovese lo avrebbe quindi venduto a 300mila euro a un mercante. L’acquirente poi lo avrebbe poi rivenduto a un altro privato per oltre 3 milioni di euro, esportato utilizzando un Attestato di Libera Circolazione, rilasciato dall’Ufficio Esportazione di Pisa e ottenuto tramite false dichiarazioni e omissioni. L’opera è quindi tornata in Italia ed è stata esposta per la prima volta a Palazzo Ducale di Genova, assicurata per un valore di 4 milioni di euro. I reati ipotizzati sono quelli di esportazione illecita e riciclaggio. Inoltre, gli indagati avrebbero dissimulato la vendita fittizia dell’opera utilizzando società appositamente create all’estero, ostacolandone l’individuazione.

L’importante opera d’arte è caratterizzata da un’eccezionale particolarità: una terza figura è visibile tra la Madonna e Cristo e si tratta, probabilmente, di una creazione precedente, un ripensamento che Rubens aveva deciso di non mantenere nell’opera definitiva. Naturalmente, la figura in questione sarà oggetto di ulteriori accertamenti.