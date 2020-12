Aperte le iscrizioni per l’ottava edizione del Premio Cultura + Impresa

È stata presentata oggi, nel corso di una conferenza stampa su Zoom, l’ottava edizione del Premio Cultra + Impresa, il riconoscimento dedicato ai migliori progetti realizzati da aziende, organizzazioni no profit, amministrazioni pubbliche, associazioni e fondazioni che hanno scelto di investire in cultura, anche in quest’anno così difficile. Anzi, soprattutto in questo 2020, devastante per molti settori produttivi – oltre che per la salute delle persone – e anche per l’arte e la cultura, come abbiamo avuto modo di mettere in evidenza, purtroppo, in più occasioni.

Proprio in conseguenza di questa situazione, per la nuova edizione del Premio Cultura + Impresa sono state introdotte due nuove menzioni speciali. Resilienza 2020/Covid-19 è il riconoscimento per chi è riuscito a promuovere con successo l’alleanza tra cultura e impresa anche durante il difficile periodo dell’emergenza pandemica, attraverso nuove formule e modalità di produzione e divulgazione. Networking in Arts, invece, è la menzione per chi ha creato e gestito con particolare efficacia pool di partner privati a supporto di un progetto culturale.

Tre le categorie per le quali è possibile candidarsi: Sponsorizzazioni e Partnership Culturali, Produzioni Culturali d’Impresa e Art Bonus. Confermate le Menzioni Speciali: Corporate Cultural Responsibility, per la valorizzazione dei progetti che hanno investito nella responsabilità sociale in collaborazione con Il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale; Under 35, in collaborazione con Patrimonio Cultura e dedicata ai prodotti culturali realizzati dai giovani under 35; Digital Innovation in Arts, tema diventato di importanza fondamentale per l’arte e la cultura del nostro Paese, al quale sono riservate per la prima volta due menzioni speciali. Ai vincitori delle tre categorie principali verranno consegnati i Premi d’Artista, mentre alle Menzioni Speciali saranno riservati premi formativi, master in management e promozione culturale.

I riconoscimenti saranno consegnati dal Comitato Cultura + Impresa, presieduto dal Presidente Francesco Moneta, durante il workshop di premiazione previsto a maggio 2021 (in questo articolo, i vincitori della scorsa edizione, presentati a luglio 2020). Per partecipare al Premio bisogna iscriversi gratuitamente sulla piattaforma culturapiuimpresa.ideatre60.it

Il Premio Cultura + Impresa 2020-2021 è sostenuto e patrocinato da ALES, Fondazione Italiana Accenture, Unioncamere Lombardia, Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, ANCI Lombardia, FERPI.