Arte alla Rupe: aperta la open call per residenze di ExtrArtis

C’è tempo fino al 2 aprile 2022 per candidarsi al bando di residenze d’artista promosso nell’ambito di ExtrArtis, progetto artistico e culturale premiato nella competizione bandita dall’Unione Europea Horizon 2020 – CLIC Project: Startup competition. Dedicato ad artisti emergenti, la call mette in palio la possibilità di risiedere tra il 2 e il 16 maggio 2022 presso la dimora storica del Relais La Rupe, nella città di Sorrento, in Campania.

Il Relais La Rupe, situato nell’omonima villa settecentesca, è stato selezionato come residenza d’artista per i suoi standard di qualità architettonica e paesaggistica unici. La residenza, affacciata sul Vallone dei Mulini, è stata un vero polo culturale internazionale, accogliendo, nel corso della sua storia, letterati, artisti e studiosi. Il parco custodisce numerosi doni di illustri personaggi europei come il cancello e la panca in ferro battuto donati da Tommaso d’Aquino, principe di Caramanico, e un cedro del Libano donato da Sir Francis Neville Reid, proprietario di Villa Rufolo. All’inizio dell’800, Relais La Rupe era la residenza di Clemente ed Enrico Falcon, vice ingegneri incaricati della realizzazione della prima linea ferroviaria d’Europa, la Napoli-Portici. Il radicamento della villa tanto nella cultura locale quanto nel contesto sociale e artistico europeo, ha ispirato la call di residenze d’artista di ExtrArtis.

La giuria è composta da Luke James, Maria Rita Pinto, Emma Dumartheray e Serena Viola. Luke James è l’ultimo artista ad aver vinto la selezione di Bando del progetto Creative Europe “Artists in Architecture: re-activing Modern European Houses” (EACEA 35/2017), nonché figura artistica di spicco dello scenario francese. Maria Rita Pinto è Professoressa e Responsabile Scientifico nei progetti di cooperazione per l’Anno Europeo del Patrimonio culturale e dell’ultima sperimentazione d’ambito denominata M_ART. Emma Dumartheray è Coordinatrice dei Bozar Lab al Centre for Fine Arts di Bruxelles nell’ambito delle arti, delle scienze e delle tecnologie. Serena Viola è Professoressa e Project Manager del progetto Play_ACT, Playgrounds and Art project for Communities in Transition: care pact for cities.

Due i posti di residenza in palio, con il riconoscimento in favore degli artisti selezionati di un compenso per l’attività artistica svolta pari a mille euro, nonché di un rimborso dei costi sostenuti per i materiali utilizzati ai fini della realizzazione dell’opera d’arte entro il valore massimo di 500 euro. Gli artisti avranno, inoltre, il supporto dell’Art Coordinator Raffaella Ferraro, che si occuperà di porre in contatto artisti e comunità.

Per tutte le informazioni sul bando, potete cliccare qui.