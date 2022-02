Gli artisti che vogliono cimentarsi nell’interpretazione originale dei temi proposti da “The Milk of Dreams”, “Il Latte dei Sogni”, titolo della prossima Biennale di Arti Visive di Venezia, curata da Cecilia Alemani e in apertura ad aprile 2022 – a proposito, oggi è stato presentato il progetto di Eugenio Viola e Gian Maria Tosatti per il Padiglione Italia –, avranno ancora qualche giorno a disposizione. È stato infatti prorogato al 27 febbraio 2022 il termine ultimo per candidarsi alla terza edizione di “Artefici del nostro tempo”, il concorso che prevede la selezione di dieci opere per otto categorie, da esporre al Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale, in concomitanza con la Biennale.

Promosso dal Comune di Venezia in collaborazione con Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Forte Marghera, Venis Spa e Vela Spa, “Artefici del nostro tempo” è dedicato alla promozione delle tendenze artistiche delle nuove generazioni ed è rivolto ad artisti e designer, singoli o riuniti in collettivo, di età compresa tra i 18 e i 35 anni. La partecipazione è gratuita.

Design del Vetro, Opere in Vetro, Fotografia, Fumetto e Illustrazione, Pittura, Poesia Visiva, Videoarte e Street-Art, le sezioni in cui è suddiviso il concorso, ognuna con il proprio regolamento e con le proprie specificità. Per esempio, per la categoria Poesia Visiva, l’opera dovrà essere in lingua italiana e inedita, con un testo di lunghezza libera ed eseguita con qualsiasi tecnica e su qualsiasi supporto o materiale. L’opera di videoarte, invece, dovrà avere una durata massima di 60 secondi, mentre di quella in vetro dovrà esserne certificata la provenienza da una fornace di Murano, con dichiarazione di supervisione di un maestro vetraio dell’isola, allo scopo di stabilire e implementare un rapporto tra la creatività giovanile e la grande tradizione del vetro di Murano, uno degli obiettivi del concorso.

Le opere in concorso dovranno essere inedite, originali, frutto dell’ingegno degli artisti, tutte eseguite dopo l’1 gennaio 2021, a eccezione delle realizzazioni in vetro, il cui regolamento prevede la partecipazione di opere effettuate successivamente al 1 gennaio 2019Sempre nell’ambito di “Artefici del nostro tempo”, oltre alle opere dei finalisti, saranno selezionate anche altre opere, che verranno esposte al Padiglione 29 di Forte Marghera, a Mestre, da giugno a dicembre 2022. Le opere selezionate saranno pubblicate su apposito catalogo che sarà distribuito in occasione di una mostra collettiva.

Ogni concorrente potrà partecipare compilando il modulo on-line, entro e non oltre le ore 23.59 di domenica, 27 febbraio 2022, registrandosi con le proprie credenziali. Le prime tre opere classificate per ciascuna delle seguenti categorie: Design del vetro, Opere in Vetro, Fotografia, Fumetto e Illustrazione, Pittura, Poesia visiva, VideoArte e Street Art, riceveranno un premio in denaro così stabilito: primo premio 3mila Euro, secondo premio 2mila Euro, terzo premio mille Euro. Potrà essere attribuito un premio speciale in denaro a quegli artisti che, pur non vincitori nella propria disciplina, si siano comunque distinti e siano stati particolarmente apprezzati dalla giuria. La cerimonia di premiazione delle prime tre opere classificate per ciascuna categoria artistica avverrà in occasione del Salone Nautico 2022 all’Arsenale, tra il 28 maggio e il 5 giugno 2022.

Qui tutte le informazioni sul bando e sulle modalità di iscrizione.