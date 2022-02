Arti performative a raccolta: Centrale Fies apre la call di Live Works 10

Centrale Fies chiama a raccolta proposte, idee, progetti, visioni e apre la decima edizione di Live Works, la piattaforma fondata nel 2013, in collaborazione con Viafarini Milano, e dedicata alle pratiche performative contemporanee. Ed è proprio a partire dal momento così particolare che stiamo vivendo, che Barbara Boninsegna, fondatrice e direttrice artistica di Centrale Fies, e Simone Frangi, ricercatore e curatore, entrambi parte del board curatoriale, hanno ripensato il format di Live Works 10.

D’altra parte, l’hic et nunc è la grammatica fondamentale della performance, anche se poi infinite possono essere le declinazioni sul tema. Le artiste e gli artisti selezionati potranno esperire uno spazio/tempo immaginato su misura e secondo le proprie esigenze, come accade nella free school, che dall’edizione 2020 occupa a Centrale Fies lungo tutto l’anno, tra momenti teorici e di convivialità, seminari e incontri pubblici.

Live Works 10: i dettagli della open call di Centrale Fies

Per l’open call di Live Works 2022 saranno selezionati dunque sei progetti, che avranno a disposizione: una fellowship annuale di 3mila euro; la possibilità di partecipare al Kick Off Seminar al Live Works Summit 2022 dall’1 al 3 luglio, presso Centrale Fies; una residenza individuale di 15 giorni a Centrale Fies; una residenza facoltativa in una struttura internazionale, partner di Centrale Fies, tra cui Tanzfabrik di Berlino, Matadero di Madrid, Mattatoio di Roma; una residenza collettiva insieme a tutti i progetti selezionati nell’estate 2023.

Sono ammesse al bando azioni performative di diversa natura, comprese sound and new media art, text-based performance, lecture performance, multimedia storytelling, pratiche coreografiche, pratiche relazionali e progetti workshop-based, e altri progetti che mettono in discussione l’idea di performance al di là del corpo.Possono partecipare al bando artisti/e e professionisti/e di ogni provenienza geografica e senza limiti di età, singoli/e e gruppi, con un solo progetto.

La produzione dei progetti performativi avverrà intrecciando diverse tipologie di curatela, dallo sviluppo tecnico all’accompagnamento teorico, attraverso una Free School of Performance composta di studio visit, critical session e reading group. Per partecipare c’è tempo fino al 30 marzo 2022. Qui potete dare un’occhiata a tutte le informazioni.

Centrale Fies sostiene i costi di gestione amministrativa, di trasporto, vitto e alloggio per i due periodi di residenza presso il centro di produzione e residenze artistiche trentino. Il budget di 3mila euro sarà corrisposto secondo le modalità comunicate dopo la selezione e garantito anche se per ragioni legate all’emergenza sanitaria il programma dovesse cambiare forma. Le performance prodotte saranno presentate nell’estate 2023 a Centrale Fies, durante Live Works Summit. In questa occasione i progetti saranno visionati e discussi da un board di professionisti/e internazionali, provenienti da festival, istituzioni, programmi di produzione e residenza e manifestazioni che sostengono e producono la ricerca in ambito performativo.