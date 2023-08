Ceramica contemporanea: aperte le iscrizioni per Officine Saffi Award

Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di Officine Saffi Award, il premio internazionale dedicato alla promozione della ceramica contemporanea e del lavoro dei migliori artisti, designer e artigiani impegnati nella ricerca su questo medium. La partecipazione al bando è gratuita e permette di essere selezionati per vincere il Primo Premio di 10mila Euro, un Premio Giovani Artisti promosso da Four Arts di 5mila Euro e sei premi residenza realizzati in collaborazione con importanti istituzioni internazionali.

Il concorso è aperto a singoli o collettivi di qualsiasi età, provenienza geografica e percorso professionale, invitati a presentare opere realizzate in ceramica che riflettano sul tema (un)Known Territories. Le opere dei 25 artisti finalisti saranno protagoniste di una mostra che nei primi mesi del 2024 inaugurerà a Milano gli spazi della nuova sede della Fondazione. In questa occasione, una Giuria internazionale decreterà i vincitori. Le Iscrizioni sono aperte online sul sito di Fondazione Officine Saffi fino al 9 novembre 2023.

Il tema della quinta edizione di Officine Saffi Award, (un)Known Territories, invita a riflettere sul significato aperto del termine territorio: luogo conosciuto e di scoperta, materia sedimentata e in continua trasformazione, dispositivo narrativo che lega culture e storie personali e collettive. Le 25 opere degli artisti finalisti, selezionate tra le application dal Panel, saranno valutate da una Giuria che si riunirà a Milano in occasione dell’apertura della mostra e della cerimonia di premiazione.

La Giuria che sceglierà i vincitori è composta da: Alberto Ríos De La Rosa, Curatore, Fundación Casa Wabi; Cristiano De Lorenzo, Managing Director Christie’s Italia; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Emanuele Farneti, Direttore di d La Repubblica e door; Alberto Cavalli, Direttore Generale Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Direttore Esecutivo Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship; Valentina Ciuffi, Curatrice e creative consultant; Salvatore Arancio, Artista; Sequoia Miller, Chief Curator and Deputy Director, Gardiner Museum of Ceramic Art, Toronto; Krzysztof Lukasik, Designer e Art director; Laura Borghi, Presidente Fondazione Officine Saffi; François Mellé, Direttore Generale Fondazione Officine Saffi.

Il Panel che individuerà i finalisti è composto da: Debika Ray, Editor Crafts e giornalista freelance; Valerio Capo e Sam Pratt, FUMI gallery; Garth Johnson, Curator of Ceramics, Everson Museum of Art; Meaghan Roddy, Senior Design and Ceramics Auction Market Specialist; Geertje Jacobs, Direttrice EKWC; Ludwig Reinhold, Publisher ed Editor-in-Chief, Art Aurea; Irene Biolchini, Critica e curatrice; Laura Borghi, Presidente Fondazione Officine Saffi.

Le istituzioni che ospiteranno gli artisti vincitori dei premi residenza sono: Fundación Casa Wabi, Messico; Bruckner Foundation, Svizzera; Museo della Ceramica di Savona, Italia; Guldagergaard, Danimarca; International Ceramic Art Festival, Sasama, Giappone; Gaya Ceramic Arts Center, Indonesia. Grazie al sostegno di Four Arts, Officine Saffi Award premierà uno o più artisti finalisti under 35 con l’acquisizione della loro opera per un valore fino a 5mila Euro.

Per tutte le informazioni sul bando si può cliccare qui.