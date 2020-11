C’è una nuova open call dedicata agli artisti under 35 provenienti da tutta Europa che lavorano principalmente con il video, la fotografia e le nuove tecnologie: è Etherea Art Prize Under 35, ideato e organizzato da Art Commission, in collaborazione con Etherea Art Gallery (potete trovare il bando qui).

«Il Premio è finalizzato alla promozione e valorizzazione della Time-Based Media Art» e il vincitore avrà la possibilità di prendere parte a una residenza d’artista a Genova, «un’occasione unica per vivere appieno uno dei centri storici più grandi d’Europa ed entrare in contatto con le realtà artistiche e culturali della città», ha spiegato l’organizzazione.

Che cosa offre la residenza d’artista

La residenza d’artista «avrà una durata di un mese a Genova, comprensiva di viaggio A/R, alloggio in appartamento/studio sito in via San Luca nel centro storico di Genova e vitto», si legge nel bando.

Tra gli obiettivi del periodo di permanenza nel capoluogo ligure c’è quello di «favorire la conoscenza del patrimonio artistico e culturale della città (verrà consegnata all’inizio della residenza una Card Musei Genova per accesso gratuito a venti musei cittadini comunali, statali e privati convenzionati) e il dialogo e l’interazione con critici, curatori ed operatori culturali della città», prosegue il bando.

È prevista inoltre una «mostra personale, della durata di almeno un mese, presso Etherea Art Gallery sita nella sede di Palazzo Ducale».

La mostra dei finalisti

Oltre al vincitore la giuria selezionerà 12 finalisti che parteciperanno alla mostra collettiva presso Etherea Art Gallery dal 10 al 24 aprile 2021.

La giuria

Le candidature pervenute entro il 31 gennaio 2021 saranno vagliate dalla giuria del premio, composta da Ennio Bianco, critico e curatore di digital art, Viana Conti, critico d’arte contemporanea, Umberto Croppi, presidente della Quadriennale di Roma, Derrick de Kerckhove, sociologo del digitale, Riccardo Lisi, curatore, membro della giuria di selezione per lo Swiss Pavilion alle Biennali d’Arte di Venezia 2022 e 2024, Maria Grazia Mattei, direttore del progetto Meet The Media Guru, fondatore di MEET – centro internazionale per la cultura digitale, Mario Pagano, responsabile ricerca e public program Centro Pecci Prato, Livia Savorelli, direttore editoriale Espoarte.