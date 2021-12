FormArti in residenza: in Puglia, open call per quattro artisti

In Italia più che altrove si riscontrano ancora difficoltà nel riconoscimento delle professioni culturali. Eppure non mancano, a tutti i livelli, iniziative, sia pubbliche che private, che ambiscono a ridurre il gap tra la qualità dei lavori ideati e il giusto riconoscimento sociale ed economico delle professionalità che li realizzano. Punto di partenza fondamentale di iniziative utili allo scopo è una formazione di qualità che consenta ad artisti, critici, curatori, project manager e a quanti operano nel settore delle arti visive, di acquisire conoscenze realmente in grado di assicurare quella qualità di cui il settore ha bisogno. Ultimo in ordine di tempo è il progetto FormArti, programma di formazione dedicato al contemporaneo curato da Ramdom, realtà stabile e prolifica di promozione del contemporaneo in Puglia, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia.

I quattro giovani, residenti o domiciliati nel territorio pugliese, selezionati attraverso una open call la cui scadenza è fissata al 9 gennaio 2022, saranno chiamati a vivere il borgo di Castrignano dei Greci, in provincia di Lecce, da febbraio a luglio 2022 e a lavorare con lo staff e gli artisti ospitati presso KORA, luogo di produzione e ricerca sul contemporaneo. I selezionati saranno affiancati nel percorso da professionisti attivi nel campo dell’arte e della cultura del panorama nazionale e internazionale tra cui Giuseppe De Mattia, Theodoulos Polyviou e Dakis Panayaotou. “Il percorso di apprendimento (learning recidencies) – precisano da Ramdom – si baserà su un metodo educativo aperto e partecipato che si caratterizza attraverso uno scambio costante di conoscenze, nozioni ed esperienze”.

Parte integrante di FormArti è l’organizzazione di Default, masterclass internazionale, la cui call verrà lanciata all’inizio del 2022 e sarà rivolta ad artisti nazionali e internazionali. A partire dal 2011 Default ha rappresentato per Ramdom una progettualità virtuosa, in grado di mettere in relazione ospiti nazionali e internazionali creando momenti di condivisione e confronto su approcci interdisciplinari, buone pratiche, esperienze personali incentivando forme di apprendimento orizzontali e stimolando attività di networking. Default, che si terrà presso KORA nel giugno del 2022, è un format di residenza con un forte taglio laboratoriale e cross-disciplinare della durata di dieci giorni che intende riunire artisti, ed esperti in varie discipline. Il programma si configura come piattaforma di scambio e confronto dove conoscenze, saperi e competenze vengono condivise al fine di riflettere in maniera innovativa su tematiche specifiche attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea. Per maggiori informazioni ramdom.net.