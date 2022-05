Il Gruppo Iren lancia ArtEcò, un contest per raccontare il futuro attraverso l’arte

Iren, tra le maggiori multiutility italiane attiva nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, ambientali e tecnologici, ha ideato un piano industriale decennale che mira a disegnare un futuro sostenibile per i suoi territori a beneficio di ogni comunità. La multiutility, per veicolare la sua visione, ha scelto di affidarsi all’arte invitando artisti cittadini dell’Unione Europea e di ogni età ad interpretare i dieci principi ispiratori del piano.

Una giuria composta da responsabili del Gruppo Iren e da esperti nell’ambito dell’illustrazione e della comunicazione, selezionerà l’artista vincitore di ArteEcò, a cui verrà assegnato l’incarico per l’esecuzione di dieci tavole illustrate. Il set di illustrazioni, che dovrà incarnare i valori, le sfide e la visione del gruppo, potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica, si impegnerà a essere fruibile per un pubblico ampio ed eterogeneo e dovrà rappresentare le dieci parole-chiave che Iren ha scelto come linea-guida: territorio, persone, qualità, transizione ecologica, decarbonizzazione, economia circolare, crescita, fonti rinnovabili, efficienza energetica e sostenibilità.

Aperte fino al 31 maggio 2022, le iscrizioni ad ArtEcò consentiranno l’ammissione alla selezione finale presentando una tavola campione principale che rappresenterà lo stile e l’idea che verrà sviluppata anche nelle rimanenti tavole, un minimo di quattro bozzetti esplicativi circa la declinazione dei successivi elaborati, una scheda di testo che introduca il concept dell’opera in generale, le sue dieci declinazioni e, infine, il portfolio completo di curriculum vitae. Entro il 30 giugno 2022 la giuria valuterà le candidature tenendo conto della qualità artistica e della tecnica dell’opera, della sua creatività e della sua innovazione, dell’interpretazione dei valori indicati da Iren e della presentazione, nonché del portfolio del candidato.

Al vincitore verrà conferito l’incarico per l’esecuzione del lavoro e sarà corrisposto un premio di 10mila euro netti. Tutte le illustrazioni dovranno essere originali e inedite, frutto unicamente della creatività dell’artista. Le illustrazioni vincitrici, una volta realizzate, saranno utilizzate all’interno delle sedi aziendali e nell’ambito della comunicazione di Iren (siti web, social media, newsletter, allestimenti per eventi).

Tante sono le sfide che attendono il nostro Paese: dalla decarbonizzazione allo sviluppo delle energie rinnovabili, l’economia circolare e l’efficienza energetica, passando dalla salvaguardia delle risorse naturali. Iren è una delle più importanti multiutility del panorama italiano in campo energetico. ArtEcò è il bando che mira ad avvicinare i pilastri che ne guidano l’azione, concretamente, alle persone, soddisfacendone i bisogni e massimizzando l’impegno di offrire gli standard qualitativi più elevati: transizione ecologica, territorialità e qualità del servizio. Con ArtEcò, gli artisti, qualunque decisione abbiano preso per il loro futuro – come direbbe Rita Levi Montalcini – sono autorizzati e incoraggiati a sottoporle a un continuo esame, pronti a cambiarle per il bene di un futuro sostenibile, da vivere insieme.

Per tutte le informazioni, potete cliccare qui.