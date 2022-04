Il Premio Internazionale di Scultura Gabbioneta 2022 per artisti under 40: il bando

Importanti novità in programma per la settima edizione del PREMIO INTERNAZIONALE DI SCULTURA GABBIONETA. Il concorso nato nel 2016 ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare dal mondo dell’arte, per la continuità e coerenza dei suoi intenti: sostenere nuove generazioni di scultori e nello stesso tempo tramandare la storia e l’identità di una storica azienda italiana, conosciuta in tutto il mondo per la progettazione e produzione di pompe centrifughe di altissima qualità, la Gabbioneta Pumps – fondata nel 1897 e da qualche anno entrata a far parte del gruppo americano Trillium Flow Technologies.

Diversamente dalle precedenti edizioni viene richiesto un progetto per la realizzazione di un’opera da collocare collocata all’esternodell’azienda, in un’area di quasi 5 metri quadrati, frontale all’ingresso principale, che accoglierà clienti e visitatori. La Gabbioneta ha quindi raddoppiato l’importo del Premio che passa da 5000,00 euro a 10000,00 (più Iva).

Come ogni anno l’elaborato dovrà prevedere l’inclusione di un pezzo meccanico (in originale) prodotto dalla Gabbioneta. L’artista potrà scegliere fra due proposte particolarmente stimolanti in acciaio di carbonio. Due esemplari di CORPO POMPA dal peso di 59 Kg (ognuno) e due STAFFE DI SOSTEGNO (FINISHED BEARING BRACKET) di 107 e 127 Kg.

Il premio è realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano e l’Accademia di Belle Arti di Carrara e si avvale dei patrocini di Regione Lombardia e Comune di Milano. Ideato è stato da Giovanna Sereni, responsabile delle Risorse Umane di Trillium Pumps Italy, esso continuerà nei prossimi anni con l’intenzione di poter dar vita a una collezione che possa in futuro essere esposta in Musei e Gallerie di tutto in mondo.

La partecipazione al Premio è gratuita ed è rivolta ad artisti under 40.

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre il 15 maggio 2022.

La Giuria, composta dalla curatrice Angela Madesani e da Maria Fratelli, Nada Pivetta, Roberto Rocchi, Giovanna Sereni e Giorgio Tomasi, sceglierà il progetto vincitore a cui sarà dedicata una piccola monografia bilingue (Nomos Edizioni).

Tutti i progetti saranno esposti nella sede dell’Azienda a Nova Milanese e in una mostra a Milano.

La Gabbioneta organizza visite su appuntamento per il pubblico. La visita è un’occasione per vedere anche le opere vincitrici delle passate edizioni, oltre alle mostre fotografiche di Silvia Gazzola, Alberto Messina, Bernadette Pedote, Luca Rotondo con immagini della vecchia sede dell’azienda a Sesto San Giovanni e di quella nuova a Nova Milanese.

Le opere vincitrici delle passate edizioni sono: Beholder in pietra di Fossena (2016) di Daniele Nitti Sotres; Fusione in argille refrattarie e grafite, plexiglass e specchio (2017) di Estelle Casali – Emanuela Perpignano; Supported in mdf nero (2018) di Giuseppe Buffoli; Conversazioni in legno di Ismaele Nones (2019); Pneuma (2020) in legno e metallo di Davide Tagliabue; La cultura dello scarto (2020) di Marta Fresneda Gutiérrez.