La realtà che “non” esiste: al via il contest di One More Pictures e Rai Cinema

Una tematica sociale urgente raccontata attraverso nuove forme di storytelling, per trasformare una storia forte in un progetto transmediale, capace di promuovere la realtà virtuale e i linguaggi più attuali dell’audiovisivo. Si tratta di “La Realtà che ‘non’ Esiste”, contest ideato da One More Pictures e Rai Cinema, la cui terza edizione sarà presentata giovedì, 1 aprile, alle ore 11, in diretta sulla pagina Facebook di Rai Cinema e sulla homepage della piattaforma partecipativa posso.it.

L’obiettivo è offrire un’opportunità a un giovane filmaker di vedere sviluppata la propria sceneggiatura in un articolato progetto produttivo che comprenderà un cortometraggio lineare, un cortometraggio in virtual reality e altri formati che verranno svelati durante la presentazione. Un percorso che RUFA – Rome University of Fine Arts ha fatto proprio, divenendo partner attivo del progetto. Nello specifico One More Pictures e Rai Cinema, insieme agli autori, espanderanno l’universo narrativo della proposta vincitrice al fine di svilupparlo in vari formati. Un vero laboratorio di innovazione che prenderà vita attraverso canali differenti, ognuno con la sua valenza narrativa, convogliando il pubblico in un unico grande racconto multipiattaforma.

Lo sponsor del contest è Campari che ha programmato un premio speciale per il vincitore. Il tema dell’edizione 2021 è: “il digitale tra minacce e opportunità”. Dopo i cortometraggi vincitori delle precendenti edizioni, “Happy Birthday” e “Revenge Room”, incentrati rispettivamente sul tema degli Hikikomori e del Revenge Porn, questa volta la sfida lanciata agli sceneggiatori del futuro è di raccontare il controverso mondo del digitale, non solo i suoi rischi e le sue minacce ma anche le sue risorse e le opportunità.

Nell’ambito del contest sono state coinvolte istituzioni prestigiose che, in diverso modo, daranno il proprio supporto e contributo: Manuela Cacciamani, founder di One More Pictures e ideatrice del contest; Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema; Maria Grazia Mattei, fondatrice di Meet; Marco Saletta, general manager Sony Interactive Entertainment Italia per Playstation; Domenico De Gaetano, direttore del Museo del Cinema di Torino; Massimiliano Colella, direttore generale di Innova Camera per Maker Faire; Christian Nucibella, CEO di FiloBlu; Gabriele Sada, managing director di ScuolaZoo; Caterina Tomeo, docente RUFA – Rome University of Fine Arts e coordinatrice del corso di Multimedia arts and design; Alfredo Clarizia, legal & business affairs director per Sony Music Entertainment Italy; Gennaro Coppola, CEO di Direct2Brain; Carlo Rodomonti, responsabile marketing strategico e digital di Rai Cinema ed il fotografo e artista di fama internazionale Fabio Lovino.

Per partecipare al contest sarà necessario consultare il regolamento pubblicato dall’1 aprile sulle pagine dedicate dei siti di One More Pictures e Rai Cinema e inviare lo script alla mail: contest@onemore.it.