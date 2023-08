Nuovo Grand Tour: aperto il bando per residenze d’artista in Francia

C’è tempo fino al 31 agosto 2023 per rispondere al bando di Nuovo Grand Tour, il programma di residenze d’artista supportato dalla DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, che prosegue l’omonimo progetto ideato dall’Institut Français Italia nel 2022. Aderendo a questo programma, la DGCC sosterrà per i prossimi tre anni residenze per 50 giovani artisti e creativi under 30 italiani in Francia, in collaborazione con il MAECI – Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale tramite l’IIC – Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Per il supporto del programma, la DGCC ha stanziato complessivamente 225mila euro.

La riscoperta del Grand Tour

Le residenze di Nuovo Grand Tour sono dedicate a giovani talenti europei sotto i 30 anni e si svolgono in Italia e in Francia, appoggiandosi su una rete di istituzioni partner. «Questo programma artistico su larga scala promuove il dialogo culturale e i valori europei di scambio e condivisione, configurandosi come atto concreto delle visioni condivise su giovani e cultura stabilite nell’ambito del Trattato del Quirinale, siglato da Italia e Francia nel novembre del 2021», spiegano dalla DGCC.

Tour, il viaggio attraverso l’Europa, intrapreso dai giovani dell’aristocrazia europea a partire dal XVIII secolo, per scoprire il patrimonio storico e artistico delle città ai fini della formazione e della crescita personale. «Questo Nuovo Grand Tour offrirà ai giovani artisti selezionati l’opportunità di essere accompagnati nella loro ricerca artistica e nello sviluppo delle specifiche pratiche creative, senza vincoli di produzione e in contatto con diversi attori culturali locali».

I centri di residenza in Francia

Nuovo Grand Tour si rivolge ad artisti di tutti i campi della creazione: arti visive, arti performative (purché connesse con le arti visive), così come le Industrie Culturali e Creative (moda, design, architettura e paesaggio, gastronomia, artigianato). Per attuare il progetto, la DGCC e l’ICC di Parigi, con la collaborazione istituzionale dell’Institut Français Italia, avviano una procedura pubblica di selezione per artisti e creativi italiani che non abbiano compiuto 30 anni al 31 marzo 2024, per lo svolgimento di residenze artistiche in Francia, da svolgersi tra l’autunno 2023 e la primavera 2024.

Per lo svolgimento delle residenze, sono stati individuati 25 centri di residenza nell’intero territorio francese, divisi per aree di pertinenza. Per le arti visive: Association Mì Project | Ponte-Leccia, Corsica; Casa Conti – Ange Leccia | Oletta, Corsica; Casell’arte | Venaco, Corsica; Centre International d’art et du paysage – Vassivière | Beaumont-du-Lac, Nuova Aquitania; CRAC (Centre Régional d’Art Contemporain) | Sète, Occitania; Dos Mares | Marsiglia, Provenza-Alpi-Costa Azzurra; Fondation Fiminco | Romainville, Ile-de-France; La Kunsthalle & Motoco | Mulhouse, Grand Est; La Pouponnière | Lilla, Alta Francia; Maisons Daura | Saint-Cirq-Lapopie, Occitania; Popularte | Lozzi, Corsica; Villa Arson | Nizza, Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Per le arti performative: La Briqueterie CDCN | Vitry-Sur-Seine, Ile-de-France; Le Gymnase CDCN | Roubaix, Alta Francia; Le CENTQUATRE – PARIS | Paris, Ile-de-France; Les SUBS | Lione, Alvernia-Rodano-Alpi; RAMDAM | Sainte-Foy-lès-Lyon, Alvernia-Rodano-Alpi; Théâtre Molière-Sète, Scène Nationale Archipel de Thau & Théâtre des 13 Vents | Sète/Montpellier, Occitania.

Per l’ambito pluridisciplinare: Artistes en résidence | Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes; Cité internationale des arts | Parigi, Ile-de-France; Domaine de Boisbuchet | Lessac, Nuova Aquitania; GRAME CNCM | Lione, Alvernia-Rodano-Alpi; La Métive | Moutier-d’Ahun, Nuova Aquitania; Le Livre Sur la Place | Nancy, Grand Est; 3 bis f | Aix-en-Provence, Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Le candidature devono pervenire entro le ore 12 del 31 agosto 2023 al seguente indirizzo mail: iicparigi.concorso@esteri.it. Per tutte le informazioni sul bando, si può cliccare qui.