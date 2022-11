Un progetto di residenze artistiche rivolto a giovani talenti europei e dispiegato su tutto il territorio italiano, attraverso una rete di partner locali. È il programma promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Institut Français Italia, alla luce del cosiddetto Trattato del Quirinale, siglato tra i due Paesi lo scorso autunno 2021, per mano dei presidenti Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron, e oggi in fase di attuazione. Con le istituzioni francesi attive nella Penisola che hanno pensato bene di partire rilanciando l’antica (ma mai desueta) idea del Grand Tour. Per un programma artistico su larga scala, che rappresenta proprio una delle sfide cruciali del Trattato, l’obiettivo è quello di promuovere il dialogo culturale e i valori europei di scambio e condivisione.

Per la sua prima edizione, con la Germania come Paese ospite d’onore, il Nuovo Grand Tour è aperto a tutte le discipline artistiche, dalle arti visive a quelle dello spettacolo, passando per il design e la scrittura. A partire dal 1° settembre 2022, circa 50 artisti francesi e tedeschi, di meno di 30 anni, sono stati ospitati in 18 residenze in tutta Italia, dal Piemonte alla Puglia, passando per le Dolomiti e la Sardegna. Questo programma è realizzato con il sostegno dell’Ofaj e di Ardian e in dialogo con il Goethe-Institut.

Un piano straordinario, di grande portata che, come tale, merita di essere celebrato. Per questa ragione, mercoledì, 9 novembre, l’Ambasciata di Francia in Italia e l’Institut Français Italia ospitano a Palazzo Farnese i primi Incontri del Nuovo Grand Tour, che riuniranno tutti gli artisti partecipanti e i direttori delle residenze italiane e francesi, i direttori delle scuole d’arte, i curatori e i rappresentanti delle istituzioni. Un evento di cui exibart è media partner ufficiale.

Nel corso della giornata, una serie di tavole rotonde, moderata dai giornalisti di exibart Alessio Crisantemi, Eleonora Minna e Sabrina Vedovotto, permetterà di affrontare i grandi temi che attraversano e animano il progetto del Nuovo Grand Tour, dal tema della professionalizzazione dei giovani artisti al dialogo tra attori pubblici e privati per la realizzazione di programmi di residenza, passando per la valorizzazione dei territori e le implicazioni europee di tale programma. Queste riflessioni incrociate ci permetteranno di immaginare il futuro del Nuovo Grand Tour, in una dimensione europea ancora più decisa e che si concretizzerà, a partire dall’edizione 2023, con l’accoglienza di giovani artisti italiani in Francia.

Il Grand Tour dell’Ambasciata francese: il programma della giornata

9:30: Apertura degli incontri da parte dell’Ambasciatore Christian Masset

9:45 – 10:30: Tavola rotonda

Diventare artista: riflessioni sulla professionalizzazione

1. Emmanuel Tibloux, direttore della Scuola Nazionale di Arti Decorative

2. Silvia Simoncelli, NABA Head of Education – Roma, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

3. Valentina Kastlunger, direttrice artistica, Casa degli artisti, Milano

4. Martha Le Bars, artista del NGT (Casa degli artisti)

5. Matthieu Hemmer, artista del NGT (Casa degli artisti)

6. Alina Röbke, artista del NGT (Palazzo Butera, Palermo)

Modera: Sabrina Vedovotto

10:30 – 10:45: Racconti dalle residenze – Palazzo Monti, Brescia

1. Edoardo Monti, Palazzo Monti

2. Chloé Poitevin, artista del NGT

3. Ugo Sebastiao, artista del NGT

Modera: Sabrina Vedovotto

Politiche pubbliche e iniziative private: un dialogo virtuoso per il futuro delle residenze

1. Donatella Ferrante, consulente Direzione Generale dello Spettacolo del MiC

2. Charlotte Morel, direttrice delle arti visive, Città di Lille

3. Katharina Scriba, Direttrice della Fondazione Fiminco, Romainville

4. Linda di Pietro, direttrice artistica di Base, Milano

5. Natasha Cox, curatrice, Villa Lena, Toiano

Modera: Alessio Crisantemi

11 :45 – 12:30: Tavola rotonda

Viaggiare/Creare/Esporre: la residenza come pratica artistica

1. Sylvain Bellenger, direttore del Museo di Capodimonte, Napoli

2. Jean-Michel Othoniel, artista e membro dell’Académie des Beaux-arts

3. Guy Robertson, direttore della Residenza Mahler-Sol Lewitt, Spoleto

4. Juan Sandoval, direttore dei Programmi di residenza UNIDEE, Citadellarte-Fondazione Pistoletto, Biella

5. Andréa Spartà, artista del NGT (Fondazione Pistoletto Cittadellarte)

Modera: Eleonora Minna

12:30 – 12:45: Racconti dalle residenze – Fondazione Bevilacqua-La Masa, Venezia

1. Stefano Coletto, curatore della Fondazione Bevilacqua-La Masa

2. Elisabeth Verrat, artista del NGT

3. Alban Magd, artista del NGT

4. Jonathan Sobel, artista del NGT

5. Camille Le Meur, artista del NGT

Modera: Eleonora Minna

13:00: Paura Pranzo

14:30: Intervento di Eva Nguyen Binh, Presidente dell’Institut français (Parigi)

14:45 – 15:30: Tavola rotonda

L’Europa del Nuovo Grand Tour – la circolazione degli artisti al centro delle relazioni culturali europee?

1. Anne Tallineau, direttrice dell’OFAJ

2. Joachim Bernauer, direttore del Goethe Institut, Roma

3. Bénédicte Alliot, direttrice della Cité internationale des arts, Parigi

4. Christopher Amm, artista del NGT (BASE)

5. Rosalie Piras, artista del NGT (BASE)

Modera: Alessio Crisantemi

15:30 – 15:45: Racconti dalle residenze – Cross, Nebbiun

1. Antonella Cirigliano, direttrice Cross

2. Angelo Benedetto Cafa, Cross

3. Mathis Berchery, artista del NGT

4. Angèle Manuali, artista del NGT

5. Emma Pinoteau, artista del NGT

6. Florian della Cortiglia, artista del NGT

Modera: Alessio Crisantemi

15 :45 – 16:30: Tavola rotonda

Residenze artistiche e valorizzazione dei territori

1. Alexander Von Vegesack, fondatore della Résidence de Boisbuchet, Lessac

2. Matthias Schwartz Clauss, direttore della Résidence de Boisbuchet

3. Marco Cicolini, direttore artistico Artinvita, Abruzzo

4. Baptiste Anne, artista del NGT (Artinvita)

5. Maximilian Schatz, artista del NGT (Landworks, Sardegna)

6. Le Merle – Harold Jodeau & Alice Lagarde, artisti del NGT (Dolomiti contemporanee)

Modera: Sabrina Vedovotto

16 :45 – 17:00: Racconti dalle residenze – Wonder Grottole, Matera

1. Olivier Dubois, coreografo, membro della giuria

2. Morgane Tschiember, artista, membro della giuria

3. Andrea Paoletti, fondatore, Wonder Grottole

4. Rocco Pisilli, Wonder Grottole

5. Jules Benveniste, artista del NGT

6. Zoé Ledoux, artista del NGT

Modera: Sabrina Vedovotto

Creazione e inclusione – la residenza come luogo di attivismo sociale e di incontro con il pubblico

1. Baptiste Lignel, fotografo ed ex Direttore didattico della scuola Kourtrajmé, Montfermeil

2. Simone Frangi, curatore

3. Giulia Guerra, Direttrice, Corte Ospitale, Rubiera

4. Teddy Bogaert, artista del NGT (Corte Ospitale)

5. Anna Gesualdi, artista e curatrice, Altofest, Napoli

Modera: Eleonora Minna

17:45 – 18:00: Racconti dalle residenze – Kulturfactory, Domicella

1. Alessia Siniscalchi, artista e Direttrice di Kulturfactory

2. Thomas Mopin Viers, artista del NGT

3. Oxanna Bertrand & Andréa Jankovic, artisti del NGT

4. Paulina Brunner, artista del NGT

5. Anna Martynenko, artista del NGT

6. Luka Perkins Petit, artista del NGT

Modera: Eleonora Minna

18:00 – 18:15: Conclusione degli incontri

Onofrio Cutaia, Direttore generale Creatività Contemporanea, MIC

19:30 – 20:30: Performance di Kazy Lambist

20:30 – 00:00: DJ set di Francesca Bianchi