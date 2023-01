Da fiera d’arte contemporanea a piattaforma di incontro, scambio, produzione. Nata nel 2005, a Torino, come evento indipendente, Paratissima ha oggi una sede permanente nello storico complesso monumentale della Cavallerizza Reale e, diventata una Factory, si è aperta agli attraversamenti e alle relazioni, lanciando anche una nuova edizione del bando di residenze per artisti e curatori.

Il Bando è riservato ad artiste e artisti nati successivamente al 31 dicembre 1986, attivi nel campo del disegno, della pittura, della fotografia, del video, della scultura o di discipline artistiche affini a queste. Ogni Residenza è concessa gratuitamente agli artisti selezionati, che dovranno lavorare a un progetto condiviso con il Board Curatoriale, finalizzato alla produzione di un’opera/lavoro che entrerà a far parte della collezione di PRS Impresa Sociale.

Grazie alla natura espositiva del luogo ospitante, dove, a cadenza regolare, vengono allestiti e presentati progetti ed eventi aperti al pubblico, gli artisti selezionati potranno entrare in contatto con un ambiente dinamico, ibrido e in continua evoluzione. Gli spazi dedicati alle residenze saranno sempre visitabili su appuntamento o in giornate dedicate agli Studio Visit o in occasione dei momenti dedicati alla restituzione dei progetti di ricerca portati avanti durante il periodo di residenza.

Il bando è aperto anche ai curatori, che avranno modo di fare seguire gli artisti in residenza nello sviluppo dei loro progetti, seguendone il processo di realizzazione e la restituzione finale. Ogni curatore avrà a disposizione uno studio personale, vicino agli atelier degli artisti. L’obiettivo è accompagnare gli artisti dall’arrivo fino al momento di restituzione dei progetti, occupandosi della curatela della mostra finale, della redazione dei testi di presentazione dei progetti di ogni artista e la conduzione del talk finale in cui ogni artista racconterà il proprio lavoro. Il curatore selezionato avrà modo anche di partecipare alla vita attiva del luogo e interagire con lo staff su tutti gli altri eventi in corso di preparazione. Il bando per curatori non ha limiti di età e/o provenienza.

Ogni residenza avrà la durata di tre mesi con la seguente programmazione: marzo-maggio; giugno-ottobre (chiusura estiva agosto). Le domande verranno esaminate dal Board Curatoriale di PRS. Il termine di presentazione della domanda per il ciclo con inizio a marzo è il 5 febbraio, l’assegnazione verrà fatta entro il 10 febbraio 2023. Il termine di presentazione della domanda per il ciclo con inizio a giugno è il 28 aprile, l’assegnazione verrà fatta entro il 5 maggio 2023.

Per tutte le informazioni sul bando di residenze di Paratissima Factory, potete cliccare qui.