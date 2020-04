Posticipata la consegna dei progetti per partecipare al Premio di scultura Gabbioneta

La data di scadenza per la consegna dei progetti del Premio di Scultura Gabbioneta, è stata spostata al 30 maggio 2020.

Il concorso dedicato ad artisti under 40 promosso da Trillium Pumps Italy S.r.l. – Gabbioneta Pumps, con l’Accademia di Belle Arti di Brera e l’Accademia di Belle Arti di Carrara e il patrocinio di Regione Lombardia e il Comune di Milano, nasce con l’intento di sostenere le nuove generazioni di scultori, chiamati a realizzare, ogni anno, un’opera da esporre all’interno o all’esterno del nuovo edificio dell’azienda.

La peculiarità del concorso è quella di avere come vincolo l’inclusione nell’opera di un pezzo meccanico, in originale, prodotto dall’azienda, che non può essere modificato. Proprio questa condizione è stata il punto di partenza dal quale si sono sviluppate negli anni oltre 100 proposte plastiche di artisti italiani e stranieri. Per la quinta edizione del premio, Trillium Pumps Italy S.r.l. – Gabbioneta Pumps ha voluto offrire più possibilità di scelta mettendo a disposizione 3 pezzi meccanici, una ‘Ventola’ e due ‘Copri-ventola’ in alluminio. L’opera potrà contenerne uno, due o tutti e tre.

Tutti i progetti realizzati saranno esposti, in data da definirsi, presso l’Ex chiesa di San Carpoforo a Milano, presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara e la sede della Trillium Pumps Italy – Gabbioneta Pumps a Nova Milanese. Il vincitore e i finalisti scelti saranno annunciati da una giuria di esperti composta da Maria Fratelli (Dirigente Progetti Speciali Comune di Milano e Direttore del Museo Francesco Messina), Angela Madesani (curatrice del Premio e storica dell’arte), e Nada Pivetta (Docente di Scultura, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano), Roberto Rocchi (Docente di Scultura, Accademia di Belle Arti di Carrara), Giovanna Sereni (HR Director – Trillium Pumps Italy – Gabbioneta Pumps), Giorgio Tomasi (Architetto).

Il progetto vincitore sarà oggetto come ogni anno di una piccola monografia bilingue edita da Nomos Edizioni, con un’intervista a cura di Angela Madesani. Il volume conterrà inoltre i bozzetti degli altri 4 progetti finalisti.

Trovate tutte le informazioni qui, mentre il bando è scaricabile sul sito dell’Accademia di Brera.