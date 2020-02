Rigenerando Torino, attraverso l’arte: aperto il bando URRÀ

Quattro aree della città, quattro artisti e altrettante azioni di rigenerazione urbana, per URRÀ TORINO_ URban RegenerAction in Torino, il bando promosso da Associazione Kallipolis, in collaborazione con ATC del Piemonte Centrale, Politecnico di Torino, Network CivicWise, Associazione La Stanza e Paola Monasterolo. La call di URRÀ ha aperto oggi, 7 febbraio, e per partecipare c’è tempo fino al 6 marzo 2020.

Nell’ambito del progetto sono state scelte quattro zone di Torino a prevalenza di edilizia pubblica, individuate in corso Vigevano, via Arquata, via Galluppi e via Artom. A ognuna di queste aree sarà abbinato un artista o un collettivo di artisti che, nel corso di una residenza di due settimane, attraverso incontri con la comunità locale e gli stakeholder, potranno proporre il proprio progetto di rigenerazione urbana e innovazione civica. L’intervento che prevede il coinvolgimento diretto degli abitanti in un’ottica di fiducia e crescita reciproca, funzionale a stimolare un senso di rinnovata appartenenza, oltre che a creare un’identità e un racconto visivo della valorizzazione del tessuto territoriale. A supportare gli artisti durante le diverse fasi di progettazione, Kallipolis e Civic Wise, che favoriranno anche la partecipazione della comunità.

Il bando URRÀ è rivolto ad artisti o collettivi, provenienti da ogni espressione artistica, multimediale e performativa, che intendano l’arte come linguaggio generatore di cambiamenti nelle relazioni e nella struttura sociale delle comunità e della città. Agli artisti vincitori verranno riconosciuti vitto, un compenso economico e un rimborso per i materiali entro un limite prestabilito.

La Giuria è composta da rappresentati di importanti istituzioni artistiche e culturali della città e da referenti del territorio. Entro la prima metà di marzo sarà comunicato il risultato delle selezioni e in primavera saranno avviate le residenze. Il progetto è sostenuto da Compagnia di San Paolo, bando Civica 2019. Per tutte le informazioni sul bado completo, potete dare un’occhiata qui.