Spettacolo e arti performative: la nuova edizione del bando Movin’Up

C’è tempo fino alle ore 12 del 31 marzo 2023 per partecipare a Movin’Up 2022/2023, concorso dedicato all’Area Spettacolo e Arti Performative, promosso da una rete composita di istituzioni e associazioni: Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani insieme con la Regione Puglia per il tramite del TPP – Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e con GA/ER Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna. Arrivato alla 24ma edizione, il bando Movin’Up sostiene la mobilità artistica e l’internazionalizzazione delle carriere emergenti.

Ammessi al concorso, creativi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, operanti con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all’estero da enti pubblici e/o privati, istituzioni e/o organizzazioni internazionali, per esperienze di residenza, produzione o co-produzione, circuitazione-tournee, formazione, promozione. L’iniziativa, attraverso lo stanziamento di un fondo annuale, permette agli artisti di richiedere un sostegno a copertura totale o parziale dei costi vivi sostenuti per la realizzazione dei loro progetti con destinazioni a livello mondiale.

Obiettivi fondamentali del bando Movin’Up sono dunque favorire la partecipazione di giovani creativi e creative a qualificati programmi organizzati da istituzioni estere; supportare i processi creativi o produttivi più interessanti dal punto di vista dell’innovazione e della multidisciplinarietà; promuovere il lavoro degli artisti e delle artiste italiani attraverso il sostegno a reali occasioni di visibilità e di rappresentazione della loro attività.

Nella nuova sessione 2022/2023 di Movin’Up i settori ammessi sono: musica, teatro, danza, circo contemporaneo. Verranno prese in considerazione le attività all’estero con inizio e/o svolgimento compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023.

In questa nuova edizione del concorso vengono inoltre confermati i seguenti sub-obiettivi per candidature con specifici criteri di: 1) appartenenza territoriale degli artisti | focus Emilia Romagna; 2) sviluppo geografico dei progetti internazionali | focus Macroregione Adriatico – Ionica.

Le candidature possono essere presentate solo ed esclusivamente tramite procedura online e la partecipazione è gratuita.