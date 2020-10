Tell Us ti porta in residenza in un Ecovillaggio. Aperto il bando

Nel continuo incontro/scontro tra arte, artigianato, tecnica e tecnologia, sembra emergere una verità generale, ovvero che tutti questi sono aspetti del genio umano e delle modalità che esso stesso ha adottato per permettere al genere umano di esprimersi ed evolversi. Ma trovare una più precisa definizione e una delimitazione di ognuno di questi aspetti risulta quasi impossibile, conviene forse riconoscere e accettare che essi si intersechino e mescolino in diverse situazioni. Davide Dal Sasso, insegnante di Filosofia presso l’Università di Torino, è stato ospite della conferenza di presentazione del progetto di residenza artistica TELL US, a Torino.

Il docente, primo ma non ultimo di coloro che prenderanno la parola nel public program del progetto TELL US, curato dall’artista Cosimo Veneziano, ha proposto un’interessante carrellata di filosofi e scrittori che, nel tempo, hanno offerto i lori contributi alla questione: dai tempi di Platone, ha spiegato, la stessa definizione del concetto di “arte” risulta impossibile. Cita anche Simondon, Dessauer, Heidegger, Alberto Savinio, Umberto Eco e Bruno Munari, coloro che, in modi e tempi diversi, hanno riflettuto sui diversi aspetti del fare umano: fare arte senza finalità immediata o fare prodotto di uso comune. Questi i due poli opposti ma non sempre inconciliabili.

Tell Us: la residenza in un Ecovillaggio

Il progetto TELL US, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, ideato da Messy Lab collettivo di ceramica e di cui exibart è media partner, tocca la corda sempre sensibile del know how tecnico e artigianale applicato alla produzione artistica e sposa il concetto di comunità, poiché le residenze artistiche si volgeranno in un Ecovillaggio, basato su precise logiche comunitarie.

Il progetto prevede due residenze per artisti ceramisti che, nel mese di marzo 2021, saranno ospiti presso l’Ecovillaggio Torri Superiore (IM) e lavoreranno direttamente sul territorio ligure, in collaborazione con la comunità̀ residente. Due le opere site-specific, concepite per essere installate all’aperto, negli spazi pubblici dell’Ecovillaggio, con il fine di valorizzare le risorse intrinseche del luogo e instaurare un dialogo diretto tra la cultura della ceramica, la storia e gli elementi architettonici del borgo medievale.

Si terrà quindi anche un public program, consistente in un ciclo di conferenze durante le quali curatori, direttori di musei e docenti universitari indagheranno il sottile confine tra arte e artigianato, a partire dalle riflessioni del sociologo Richard Sennett, contenute nel suo saggio L’uomo artigiano. Sarà infine prodotto un catalogo, nel quale verranno raccolte e documentate le conferenze, le residenze d’artista e i workshop previsti dal progetto TELL US.

Il bando è rivolto ad artisti ceramisti italiani e stranieri residenti in Italia. Per rispondere alla call, inviando una mail a tellusproject. art@gmail.com, c’è tempo fino al 30 novembre 2020. Tutte le informazioni per l’iscrizione sono reperibili qui.

La giuria sarà composta da Francesca Simondi, Presidente del collettivo Messy Lab e gallerista – Galleria Peola Simondi, Sara Sambataro, Associazione Culturale Torri Superiore, membro della comunità residente dell’Ecovillaggio Torri Superiore, Beatrice Merz, Presidente della Fondazione Merz Italia e Svizzera, Matteo Zauli, Direttore del Museo Carlo Zauli, Lucia Giardino, che cura e dirige il Guilmi Art Project.