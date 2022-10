To Be Public, la call per residenze di Non Riservato e Progetto Ludovico

Il board di Progetto Ludovico, in sinergia con il network Non Riservato, apre la Call “TO BE PUBLIC”, rivolta a tutti gli artisti che vogliono proporre la propria candidatura o progetto personale da realizzare nel mese di gennaio 2023, all’interno del Programma Annuale di AIR – Residenze Artistiche Non Riservate. La call avrà luogo lunedì, 31 ottobre, dalle ore 15 alle 20:30, presso lo spazio Non Riservato in via Giovanni Paisiello 5, a Milano. Lorenzo Perini Natali, in collaborazione con Rossella Farinotti e Rossana Ciocca, saranno disponibili a visionare i portfolio degli artisti. La call è aperta a tutti coloro che identificano la loro ricerca con gli obiettivi e i valori chiave delle due organizzazioni: arte pubblica e partecipativa e le possibili connessioni tra arte, industria e società. Qui i contatti di Progetto Ludovico per informazioni.

Progetto Ludovico è stato fondato a Milano nel 2022, dal desiderio del collezionista Lorenzo Perini Natali di creare un programma multidisciplinare volto a supportare iniziative d’arte contemporanea, affiancando gli artisti nella loro ricerca e focalizzandosi, in particolare, sulle connessioni presenti tra arte e industria. «Progetto Ludovico guarda al futuro, indagando i meccanismi, i loop di continuità e gli algoritmi del vedere, supportando e promuovendo artisti nazionali e internazionali attraverso nuove forme di comunicazione ed innovativi spazi di espressione espositiva», spiegano gli organizzatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PROGETTO LUDOVICO (@progetto_ludovico)

Lorenzo Perini Natali, nato nel 1990, a Viareggio, dopo un’esperienza in ambito industriale tra Italia, Brasile e Stati Uniti, si stabilisce a Milano dove consegue una laurea in Arti Visive presso la NABA, proseguendo con un Master in Contemporary Art Markets. Nel 2015 nasce la Collezione Perini Natali, che si concentra su lavori di artisti emergenti italiani e internazionali. Nel 2022 fonda Progetto Ludovico, programma di collaborazioni, esposizioni e promozione di artisti contemporanei. Da fine settembre, inoltre, parte delle opere della collezione Perini Natali è visitabile negli spazi di via Paisiello 5.

Rossana Ciocca, dal 1996 al 2016, è stata titolare dell’omonima galleria d’arte contemporanea, in via Lecco 15. Nel 2018 ha aperto il project space A view not a window di via Donatello ed è stata tra gli ideatori di “Cena con me” (2013-2019), format di cene outdoor tenutesi in vari spazi pubblici della città di Milano. Fondatrice con Gianni Romano dell’Associazione ArtCityLab, è inoltre nel board di BienNoLo dal 2019. Attualmente è presidente delle officine creative Non Riservato ed è specializzata in forme e pratiche d’arte contemporanea che si sviluppano nello spazio pubblico.

Critica d’arte contemporanea, curatrice e giornalista, Rossella Farinotti scrive per riviste di settore come Flash Art Italia, MYmovies, exibart e Zero. Dal 2016 è direttore esecutivo dell’Archivio Gio’ Pomodoro, oltre a essere consulente curatoriale per Sergio Rossi The Magic Kingdom e per Canali, curatore della Cittadella degli Archivi di Milano e docente presso l’Università Cattolica e la NABA – Nuova Accademia di Belle Arti a Milano.