Un nuovo direttore per Palazzo Madama: pubblicato l’avviso

La Fondazione Torino Musei ha avviato una selezione per individuare il nuovo Direttore di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino. L’avviso, non vincolante, è stato diramato con lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di persone qualificate, in possesso dei requisiti richiesti.

Palazzo Madama: breve storia dei simbolo di Torino

Situato in piazza Castello, nel cuore di Torino, e patrimonio dell’UNESCO dal 1997 come parte del sito seriale delle Residenze Sabaude, Palazzo Madama è uno degli edifici monumentali più rappresentativi del Piemonte e riassume tutta la storia della città, dall’antica porta orientale della colonia romana di Julia Augusta Taurinorum, a Castello simbolo del potere sabaudo, da residenza di Maria Cristina di Borbone, a sede del Senato Subalpino di Carlo Alberto di Savoia. Qui, il 6 maggio 1949, si tennero i funerali pubblici del Grande Torino, seguiti da una folla di 500mila persone.

Dal 1934 ospita le collezioni di arte antica del Museo Civico, creato nel 1861, che comprende oltre 70mila opere databili dall’alto medioevo al barocco: dipinti, sculture, codici miniati, maioliche e porcellane, ori e argenti, arredi e tessuti. Capolavori come il Ritratto d’uomo di Antonello da Messina e le Ore di Torino, preziosissimo libro miniato da vari artisti per la corte del duca di Berry, al quale lavorò probabilmente anche Jan van Eyck, del quale sarebbe l’unico esempio di manoscritto miniato. Al secondo piano del museo le Arti Decorative con una delle collezioni più ricche d’Europa: il Vaso Medici, i capolavori Meissen e le importanti raccolte di tessuti, vetri dorati e avori.

Dal 2002, è gestito dalla Fondazione Torino Musei, costituita dalla Città di Torino per la gestione e valorizzazione dei propri musei civici, comprendenti, oltre a Palazzo Madama, anche il Museo Civico d’Arte Antica, la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e il MAO – Museo d’Arte Orientale. È attualmente in corso il progetto di restauro conservativo della facciata juvarriana, atto a garantire nel tempo la corretta manutenzione del bene. Il piano di interventi è previsto fino al 2022.

I compiti del nuovo direttore

Il nuovo Direttore, oltre al compito di provvedere allo studio, alla cura, alla gestione e alla valorizzazione delle collezioni permanenti di Palazzo Madama, sarà chiamato a rafforzare il rapporto tra il museo e il proprio pubblico, con attenzione al tema dell’accessibilità culturale. Dovrà quindi promuovere iniziative e attività, attuando un programma di esposizioni temporanee volte sia a incrementare l’affluenza che a raggiungere nuove tipologie di pubblico, garantendo tanto la correttezza scientifica quanto l’approccio divulgativo.

Dovrà inoltre rafforzare il rapporto del museo con il territorio e la Città di Torino, con musei ed enti nazionali e internazionali, sia sul piano delle attività espositive sia sul piano della ricerca scientifica, oltre che incrementare l’attività di fundraising e sviluppare nuove modalità di fruizione digitale del museo e del suo patrimonio artistico. L’incarico avrà la durata di quattro anni, con possibilità di proroga del contratto per un ulteriore anno.

Tra i requisiti specifici, sono richieste competenze di alto livello scientifico in storia, storia dell’arte, archeologia, arti decorative e architettura, beni culturali, con particolare riferimento alle arti e ai periodi storici delle collezioni del Museo. Ai candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla fase successiva di selezione verrà richiesta la presentazione di un progetto di massimo 15mila battute, che illustri un piano di sviluppo di Palazzo Madama.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 del 14 settembre 2020, attraverso questo link. Il bando completo e tutte le informazioni sono disponibili sui siti fondazionetorinomusei.it e palazzomadamatorino.it.