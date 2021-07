Una residenza a colori: aperta la open call di Liquitex

Passano gli stili, si avvicendano le scuole e i movimenti, cambiano i linguaggi dell’arte ma il colore – che pure cambia nella sua composizione – rimane sempre la chiave visiva dell’immagine. Ed è proprio sulla intrinseca capacità di costruzione percettiva propria del pigmento che è incentrata “Just Imagine – Il colore genera l’immagine”, open call promossa da Liquitex, tra i brand leader mondiali nella produzione di colori acrilici. Dedicato ad artisti under 30 e under 40, il bando mette in palio due residenze che si svolgeranno negli spazi di Fondamenta gallery, a Roma.

Durante il periodo di residenza, i due artisti selezionati lavoreranno alla realizzazione di un’opera che esalti le straordinarie potenzialità sperimentali dell’acrilico. Per farlo, Liquitex metterà a disposizione colori e materiali di altissima qualità, i cui nomi faranno la gioia degli artisti: Acrylic Gouache, Acrylic Ink, Heavy Body Acrylic, Soft Body Acrylic, Spray Paint, Paint Marker, Acrylic Medium, spatole e pennelli Free Style. Acrilici extrafini a base d’acqua in una serie di sei viscosità, gessi, medium fluidi, gel, additivi e vernici, spatole per ogni tipo di applicazione, insomma, la superficie del colore rimane la stessa, più o meno, ma la tecnologia si aggiorna continuamente per rispondere a nuove esigenze di realizzazione e di rappresentazione.

«Pensando ad una genesi ideale dell’opera d’arte e ad una fenomenologia della “creazione”, il colore rappresenta per l’artista la possibilità di plasmare le idee attraverso un materiale vivo, in costante movimento e trasformazione», spiegano da Liquitex. «Generatore d’immagini. Una macchia di colore assume allora, nell’articolarsi dell’esperienza visiva, il valore di figura o, nella sua maggiore apertura e profondità, di immagine-segno. Paul Cézanne ha detto: “Il colore è il mezzo unico, specifico, del pittore […] L’effetto crea il quadro, lo unifica e lo concentra; è sull’ esistenza di una macchia dominante che bisogna costruirlo”».

Gli artisti sono quindi chiamati a presentare un progetto incentrato sulla pittura con i colori acrilici. Le domande pervenute alla open call saranno valutate da una giuria composta da Kim Stylides, Liquitex Brand Director, Maria Cristina Galli, vice direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Guido Talarico, editore di Inside Art, Ivan Quaroni, critico e curatore, Fabrizio Pizzuto, critico e curatore. La call è gratuita ed è aperta fino al 31 agosto. Per iscriversi bisogna inviare la propria candidatura all’indirizzo mailfondamenta@insideart.eu. Per tutte le informazioni potete cliccare qui.