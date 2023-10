C’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per partecipare al bando 2024 di We Art Open, il premio per le arti visive, giunto alla settima edizione intitolata Worldwide, ideato da No Title Gallery e promosso da Crea Cantieri del Contemporaneo Venezia per sostenere e valorizzare l’arte contemporanea italiana e internazionale. Il bando è aperto agli artisti dai 18 agli 80 anni, provenienti da tutto il mondo, che potranno partecipare a sei categorie: pittura e grafica, scultura e installazione, fotografia, video, performance e nuove tecnologie, land art e progetti site specific. Agli studenti di arti visive, di licei, accademie e università è invece riservata la sezione Hdemia. Per tutte le informazioni su come partecipare al bando, potete cliccare qui.

«We Art Open è un premio pensato per valorizzare il talento degli artisti e per introdurli concretamente nel mondo dell’arte dando loro l’opportunità non solo di esporre le proprie opere in contesti di rilievo, ma anche, per il vincitore, di prendere parte alla giuria dell’edizione successiva del premio», spiegano dall’organizzazione.

Simone Micchichè, che ha vinto la sesta edizione di We Art Open con l’opera BLA BLA BLA, farà parte della giuria della settima edizione nella sezione Scultura e Installazione: la sua pratica, che abbraccia pittura e scultura, è in constante evoluzione e si affianca all’attività di insegnamento di discipline pittoriche al Liceo Artistico F. Arcangeli di Bologna.

I vincitori delle ultime edizioni hanno inoltre continuato ad approfondire le proprie ricerche e hanno preso parte a diverse mostre in tutta Italia, come Beatrice Gelmetti che, dopo aver vinto il premio nel 2022, ha preso parte al progetto curatoriale Chef Comanda Colore a Venezia, alla 2nd Residency open studios a Fornace (FI) e, recentemente, alla mostra Fuori porta a Villa Pacchiani a Santa Croce sull’Arno (PI). Fino al 28 ottobre la galleria 10 & zero uno di Venezia ospita inoltre la sua personale dal titolo Nicturia – premio esposizione del 2022 – mentre dal 25 ottobre all’11 novembre Gelmetti sarà tra i tre artisti protagonisti della collettiva La Ballata della Vita alla Marina Bastianello Gallery di Mestre.

Le candidature inviate per We Art Open 2024 verranno selezionate da una giuria eterogenea di professionisti del mondo dell’arte contemporanea formata da artisti, galleristi e curatori: Marina Bastianello (gallerista) per Pittura e Grafica; Simone Miccichè (vincitore nel 2023 di We Art Open) per Scultura e Installazione; Elena Dal Molin (gallerista) per Fotografia; Arthur Duff (artista e docente) per Video, Performance e Nuove Tecnologie; Miguel Mallol (curatore) per Land Art e progetti site specific; Herwig Egon Casadoro-Kopp (direttore artistico di art-frame.org) per Hdemia.

I 30 artisti finalisti parteciperanno a una mostra collettiva prodotta da No Title Gallery e Crea Cantieri del Contemporaneo Venezia, negli spazi di Crea alla Giudecca dal 17 febbraio al 29 febbraio 2024.

Oltre al premio in denaro per il vincitore, del valore di 2mila euro, tutti gli artisti partecipanti potranno essere selezionati per importanti premi espositivi in altrettante sedi di rilievo: Marina Bastianello Gallery, spazio SV – centro espositivo San Vidal, Crea Cantieri del Contemporaneo Venezia e 10 & zero uno. A queste si aggiunge, per la prima volta e solo per la categoria Video, un’opportunità espositiva online su art-frame.org.