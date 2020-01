Dopo il restauro, l’Agnello Mistico di Jan Van Eyck sembra un uomo

Grande festa in Belgio per l’attesissimo restauro della Pala d’altare di Gand, realizzata nel 1432 da Jan e Hubert Van Eyck per la Cattedrale di San Bavone e considerata un’icona nazionale. Il popolo è in visibilio per le strade, il re Filippo e la regina Matilde lasciano trasparire il loro orgoglio nel presiedere a questo momento glorioso, raggianti i membri del Royal Institute for Cultural Heritage, che ha promosso l’iniziativa. Insomma, tutti hanno esultato con gioia per il termine degli scrupolosissimi lavori di restauro che hanno portato nuovo splendore al capolavoro, conosciuto anche con il nome di Polittico dell’Agnello Mistico, dal protagonista indiscusso della raffinatissima composizione, l’Agnus Dei, rappresentazione di Gesù Cristo nel suo ruolo di vittima sacrificale per la redenzione dei peccati dell’umanità.

Un momento, fermi tutti, c’è qualquadra che non cosa. Dove? Proprio lì: l’Agnello Mistico sembra diverso, troppo diverso dal solito. E poi ti guarda con quegli occhi. Sembra un essere umano. Sì, quel crack che avete sentito proviene dalla mappa del Belgio ed è il rumore che fa l’aspettativa quando viene clamorosamente infranta.

Ma non è un restauro fatto male, come quelli indimenticabili di cui vi abbiamo scritto (qui la nostra classifica, per non perderne nemmeno uno). Anzi, i lavori sono stati fatti fin troppo bene e hanno minuziosamente portato alla luce il vero volto dell’Agnello Mistico, come lo dipinse Jan Van Eyck che, molto probabilmente, secondo alcuni recenti studi di cui parlavamo anche qui, lavorò alla Pala d’altare insieme al fratello, Hubert. Insomma, l’espressione dell’agnello più che mistica sembra perfetta per un meme e potrebbe anche diventarlo. Il che sarebbe in linea con le tendenze del potente e attivissimo Ente del turismo delle Fiandre, che ha spinto molto sulla comunicazione del restauro della Pala d’Altare, promuovendo anche una campagna fotografica naked via social network.

Il fatto è che l’agnello fu ridipinto nel 1550 e noi siamo stati abituati a vederlo in questo modo, cioè come un agnello. Ma diverse erano le idee di Jan Van Eyck, che fu un maestro nella rappresentazione realistica dei corpi, basti pensare, sempre nella Pala, alla precisione con il quale tratteggiò le figure nude di Adamo ed Eva, le tensioni dell’epidermide rimarcate dalle sottili venature, i capelli e peluria ispida sul pube. Proprio questo realismo conturbante venne considerato fin troppo esplicito per essere messo in scena in un luogo sacro e nel 1781 i due pannelli furono smontati e portati in sagrestia.

Il volto dell’agnello mistico, che a noi, dopo il restauro, lascia interdetti, con quello sguardo intenso e molto umano, in effetti, dovrebbe rappresentare Gesù in croce, quindi i caratteri antropomorfi hanno un significato simbolico molto preciso. I lavori di restauro, iniziati nel 2012 e costati 2.2 milioni di euro, hanno solo mostrato l’idea originaria e geniale di Van Eyck, uomo completo del Medioevo: rappresentare una sorta di ibridazione mistica, spirituale ma anche fisica, tra uomo, divinità e animale, senza addentrarci in complesse questioni di terminologia religiosa. E in effetti ci riuscì alla grande. Solo che a noi fa un po’ ridere.