Cercando il Signor S: il documentario Rufa in onda su Rai 5

Chi è il Signor S.? Un incipit di kafkiana memoria, per percorrere i corridoi più reconditi dell’arte di Sergio Ceccotti. Nato nel 1935 a Roma, Ceccotti è il protagonista di Cercando il Signor S, documentario realizzato dagli studenti della Scuola di Cinema della RUFA e prodotto con il supporto della stessa Accademia, che sarà trasmesso venerdì, 3 aprile, alle 21.15, su Rai 5, all’interno del format Art Night.

Dopo aver seguito i corsi di Oskar Kokoschka all’Accademia di Salisburgo, sul finire degli anni ’50, Ceccotti subì inizialmente le influenze del Cubismo e dell’Espressionismo tedesco. Ma presto si allontanò da questi modelli, per sviluppare una sua personale poetica che, per unicità, non sarà mai davvero inquadrabile in nessuna corrente. Nel corso della sua carriera, ha esposto in Francia, in Germania e in Argentina, oltre che in Italia, nell’ambito di mostre personali e collettive presso istituzioni e gallerie. Nel 1986 e nel 1999 ha partecipato alla Quadriennale di Roma, mentre nel 2011 è stato invitato al padiglione italiano della Biennale di Venezia, sezione Lazio.

Accompagnato da una tecnica sopraffina, Ceccotti ha seguito e interpretato stimoli sempre diversi, attraversando linguaggi eterogenei, dal realismo magico al cinema poliziesco di Alfred Hitchcock, dai fumetti ai rebus della Settimana enigmistica. Perché, se c’è una chiave di volta per leggere l’arte di Ceccotti, può rintracciarsi nel mistero: détective de la quotidienneté e artisan de l’énigme. Il documentario fa suo lo stile noir delle tele dell’artista, per indagare la vita e l’arte di un pittore, di un uomo, tanto enigmatico quanto affascinante.

Cercando il Signor S è un progetto sperimentale ed è stato coordinato dai docenti RUFA di Tecniche di documentazione audiovisiva, Christian Angeli, e di Sound design, Federico Landini. A trasformare l’idea da teorica a operativa ci hanno poi pensato Arianna Tedesco, Federico Yang Maoloni, Lorenzo Palombo, Martina Moriello, Rut Ruffolo, Simone Sabadini, Francesca Vitiello, Giacomo Scarabicchi, Carmine Lautieri, Sharon Grace Badia e Alberto Bracalente, con la partecipazione degli attori Enrico Catani e Alessia Filiberti.