Concorto film festival. Torna a Piacenza il festival internazionale del cortometraggio

A Pontenure, piccolo comune in provincia di Piacenza, torna Concorto Film Festival, uno dei più importanti e storici festival del cortometraggio. Otto giorni ricchi di appuntamenti con centinaia film in programmazione, numerose anteprime, incontri e momenti di condivisione tra pubblico, attori e registi.

Dal 19 al 26 agosto ad accogliere i film in concorso sarà il bellissimo scenario all’aperto del Parco Raggio di Pontenure, un’oasi di verde nel cuore della Via Emilia.

Ad assegnare i premi una giuria professionale composta da registi, direttori di festival, critici, artisti e attori.

Come consuetudine, ogni anno la locandina del festival è affidata a un artista differente, proveniente dal mondo dell’illustrazione. Protagonista dell’edizione 2023 è l’artista, illustratore e graphic designer Fabio Consoli che ha scelto di rappresentare la dimensione sensibile in cui ci si trova immersi scegliendo di partecipare al festival: il casottino delle proiezioni concortiane, i popcorn (senza i quali, no true cinema), le luci soffuse, l’asino totemico. E la sensazione di aver trascorso anni, e non una sola serata, nel parco.

La rassegna prevede da talk, interviste, concerti, dj set, incontri industry e giornate nei luoghi più belli della provincia di Piacenza. Quest’anno ad animare con la loro musica le serate del festival ci saranno: Brucherò nei pascoli, Daniela Pes e Karim Qqru (storico batterista della band The Zen Circus) – quest’ultimo coinvolto con altri musicisti nella prima assoluta della sonorizzazione de Le avventure del principe Achmed, un film d’animazione uscito nel 1926, diretto da Lotte Reiniger e, non accreditato, Carl Koch. Si tratta del più antico lungometraggio d’animazione che ci sia pervenuto.

Proprio questo progetto segna l’inizio della collaborazione tra Concorto Film Festival e Soundtracks – Musica da Film, progetto del Centro Musica del Comune di Modena che ogni anno seleziona 5 musicisti e li coinvolge nella sonorizzazione di pellicole cinematografiche.

Tra gli altri appuntamenti musicali inseriti all’interno della programmazione di Concorto trova posto il 22 agosto il live di Daniela Pes, artista sarda classe 1992, che lo scorso 14 aprile ha pubblicato l’album d’esordio “Spira”. I Brucherò nei pascoli arriveranno a Concorto il 24 agosto per presentare l’EP “Ghicci Ghicci” (Woodworm/Universal) uscito lo scorso 19 maggio.

