Tantissimi i film in calendario in questa 80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ma quali film varrà la pena vedere al cinema? Ecco la nostra selezione degli imperdibili:

Povere creature! di Yorgos Lanthimos

Dopo La favorita, torna sul grande schermo la coppia Lanthimos – Stone in una rivisitazione in chiave femminista di Frankenstein tratta dal romanzo del 1992 Vita e misteri della prima donna medico d’Inghilterra di Alasdair Gray. Qui la creatura è Emma Stone nei panni di Bella Baxter, lo scienziato Willem Dafoe. Una commedia ambientata in una Londra vittoriana con Mark Ruffalo, Christopher Abbott, Margaret Qualley, Ramy Youssef e Jerrod Carmichael. Uscita prevista nelle sale per il 12 ottobre 2023.

Dogman di Luc Besson

“Ovunque ci sia un infelice, Dio invia un cane”, sosteneva Alphonse de Lamartine. Così si apre Dogman, film che segna il ritorno al cinema del regista francese Luc Besson. Vittima di sofferenze e di atroci violenze domestiche per mano del patrigno e del fratello, Doug, interpretato da un fenomenale Caleb Landry Jones trova la salvezza nell’amore dei fedelissimi cani con i quali instaura un legame fortissimo. Uscirà nei cinema italiani il 5 ottobre 2023.

Priscilla di Sofia Coppola

Dopo lo scintillante biopic Elvis di Baz Luhrmann, Sofia Coppola presenta a Venezia Priscilla, un ritratto intimo di Priscilla Presley basato sul suo libro di memorie del 1985, intitolato Elvis and Me. Il film, interpretato da Cailee Spaeny nel ruolo della protagonista e Jacob Elordi in quello del re del rock’n’roll, racconta la storia della vita della donna e il suo travagliato matrimonio con Elvis. Uscita prevista in Italia per il 27 ottobre 2023.

The Killer di David Fincher

Dopo il successo della serie tv Mindhunter David Fincher torna con un thriller psicologico interpretato da Michael Fassbender nei panni di uno spietato sicario. Nel cast anche Tilda Swinton. Il film sarà distribuito in alcuni cinema selezionati a ottobre, per poi approdare su Netflix il 10 novembre.

Maestro di Bradley Cooper

Bradley Cooper torna a Venezia nel ruolo di regista e attore con un biopic prodotto da Martin Scorsese e Steven Spielberg, omaggio alla straordinaria vita del compositore Leonard Bernstein. La pellicola ripercorre la relazione tra Bernstein e Felicia Montealegre, interpretata da Carey Mulligan. Nel cast troviamo anche Matt Bomer, Maya Hawke e Sarah Silverman. Dal 20 dicembre su Netfix.

Io capitano di Matteo Garrone

Dopo 23 anni Matteo Garrone torna a Venezia, per la prima volta in concorso. Io capitano è la storia di Seydou e Moussa, due ragazzi senegalesi che attraversano l’Africa per raggiungere l’Europa, tra i pericoli del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e la traversata in mare. Nelle sale dal 7 settembre.

El Conde di Pablo Larraín

Pablo Larraín (Jackie, Ema e Spencer) arriva al Lido con un biopic sui generis che reinventa la figura di Augusto Pinochet. Dopo aver finto di morire, il dittatore, interpretato da Jaime Vadell,si risveglia nei panni di un anziano vampiro, pronto per continuare a succhiare il sangue e opprimere i suoi concittadini cileni. Nel cast anche Alfredo Castro. In arrivo su Netflix il 15 settembre.