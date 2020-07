Per fortuna, per il momento, perché oggi ci siamo abituati a programmare solo il presente, all’interno della Biennale veneziana, rinviata per l’emergenza sanitaria e in alcuni casi, ahimè, sostituita con fuffa in città, sembra che almeno la Mostra del Cinema si possa realizzare, al punto da deciderne la Giuria e questa è una grande notizia. Speriamo che il virus ci lasci in pace per quei dieci giorni, che i membri della Giuria possano raggiungere la città lagunare già gravemente vessata, prima dal turismo di massa, che era troppo e ora dal turismo in genere, che è troppo poco, oltre alla marea eccezionale dello scorso autunno e al sempre più disgraziato MOSE, fatti che fanno implodere la sua fragile economia, ininterrottamente mal gestita da almeno 40 anni. Speriamo che arrivino senza troppe difficoltà, le case di distribuzione e produzione internazionali, che il pubblico si fidi, arrivando numeroso, con la consueta attenzione che il primo Festival del Cinema, nel senso cronologico e della qualità altissima, decisamente si merita. Aspettiamo speranzose anche gli attori bellissimi e le attrici elegantissime. Tutti i membri della Giuria, annunciati oggi 26 luglio, sono qualificati e all’altezza, con ottimi curriculum ed esperienze formative, interessanti e inerenti ad un incarico così prestigioso. Ultima ma non ultima osservazione: si sono rispettate le proporzioni costituzionali (nove donne su 18 elementi, da non credere, poi vedremo quante registe in gara).

Ecco a voi signore e signori, la composizione delle quattro Giurie internazionali (Venezia 77, Orizzonti, Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, Venice Virtual Reality) della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (2–12 settembre 2020), diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia.

I nomi della giuria di Venezia 77

Venezia 77 | A fare parte della Giuria del Concorso di Venezia 77 sono: Cate Blanchett Presidente (Australia), attrice, Veronika Franz (Austria), regista e sceneggiatrice, Joanna Hogg (Gran Bretagna), regista e sceneggiatrice, Nicola Lagioia (Italia), scrittore, dal 2016 direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, Christian Petzold (Germania), regista e sceneggiatore, Cristi Puiu (Romania), regista e sceneggiatore, Ludivine Sagnier (Francia), attrice.

La Giuria Venezia 77 assegnerà ai lungometraggi in Concorso i seguenti premi ufficiali: Leone d’Oro per il miglior film, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento – Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Speciale della Giuria, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

Orizzonti

La Giuria internazionale della sezione Orizzonti è composta da: Claire Denis – presidente (Francia), regista, sceneggiatrice e attrice, Oskar Alegria (Spagna), regista, Francesca Comencini (Italia), regista, sceneggiatrice, scrittrice, Katriel Schory (Israele), produttore, Christine Vachon (Usa), produttrice.

La Giuria Orizzonti assegnerà, senza possibilità di ex-aequo, i seguenti premi: Premio Orizzonti per il miglior film, Premio Orizzonti per la migliore regia, Premio Speciale della Giuria Orizzonti, Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile, Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile, Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura, Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio.

Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”

La Giuria internazionale del Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”- Leone del Futuro, è composta da: Claudio Giovannesi – presidente (Italia), regista, sceneggiatore e musicista, Remi Bonhomme (Francia), direttore e programmatore di festival internazionali, Dora Bouchoucha (Tunisia), produttrice e direttrice di festival

La Giuria del Premio Venezia Opera Prima assegnerà senza possibilità di ex aequo, tra tutte le opere prime di lungometraggio presenti nelle diverse sezioni competitive della Mostra (Selezione ufficiale e Sezioni Autonome e Parallele), il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, e un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro, che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore.

Venice Virtual Reality

La Giuria internazionale della sezione Venice Virtual Reality è composta da: Celine Tricart – presidente (USA), regista e sceneggiatrice, esperta di Realtà virtuale e 3D, Asif Kapadia (Gran Bretagna) regista, Hideo Kojima (Giappone) autore di videogiochi noto in tutto il mondo per aver allargato i confini della creatività in questo campo.

La Giuria Venice Virtual Reality assegnerà i seguenti premi:

Gran Premio della Giuria per la Migliore opera VR immersiva, Migliore esperienza VR immersiva e Migliore storia VR immersiva.

Exibart ci sarà, come ogni anno, virus permettendo, perciò aspettando il festival, incrociamo le dita!!