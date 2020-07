Doppio annuncio oggi dalla Biennale Cinema: sono stati resi noti i nomi dei due Leoni d’Oro alla carriera che saranno assegnati alla 77ma Biennale Cinema: l’attrice inglese Tilda Swinton (1960, Londra) e la regista Ann Hui (1947, Cina), che saranno insignite del Leone d’Oro alla carriera alla 77ma Biennale Cinema, che si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre.

L’annuncio della Biennale:

Sono stati attribuiti alla regista Ann Hui e all’attrice Tilda Swinton i Leoni d’Oro alla carriera della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2 settembre – 12 settembre 2020).

La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera.

Ann Hui nell’accettare la proposta ha dichiarato: “Sono davvero felice di ricevere questa notizia e sono onorata per il premio! Sono così felice che non riesco a trovare le parole. Spero solo che nel mondo tutto volga presto per il meglio e che ognuno possa sentirsi di nuovo felice come io mi sento in questo momento.”

Tilda Swinton nell’accettare la proposta ha dichiarato: “Porto nel cuore questo grande festival da tre decenni: è con grande umiltà che ricevo questo riconoscimento. Sarà per me una vera gioia venire a Venezia, soprattutto quest’anno, per celebrare l’immortale arte del cinema e la sua ribelle capacità di sopravvivenza di fronte a tutte le sfide che il cambiamento può porre a noi tutti.”