Venezia 2020: i Festival di Teatro e Danza rinviati per Covid-19

Tra i tanti eventi rinviati a causa del Coronavirus, oltre che per l’effetto domino creato dagli spostamenti, anche i Festival di Teatro e di Danza della Biennale di Venezia, le cui nuove date sono appena state annunciate. La 64ma edizione del Festival Internazionale del Teatro, diretta da Antonio Latella, si svolgerà dal 14 al 24 settembre, anziché dal 29 giugno al 13 luglio, mentre il 14mo Festival di Danza contemporanea, diretto da Marie Chouinard, si svolgerà dal 13 al 25 ottobre, invece che dal 5 al 14 giugno. Secondo quanto riportato dalla Biennale, gli spostamenti sono dovuti all’impossibilità di procedere con le prove e gli allestimenti degli spettacoli, a causa dei prevedibili rallentamenti delle prossime settimane, anche se la stretta del lockdown dovrebbe allentarsi a partire dal 4 maggio.

Quindi, ricapitolando, il nuovo calendario delle varie manifestazioni della Biennale di Venezia 2020, presieduta da Roberto Cicutto, prevedrà, dal 29 agosto al 29 novembre, la 17ma Mostra Internazionale di Architettura, dal 2 al 12 settembre la 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, dal 14 al 24 settembre, il Festival Internazionale del Teatro, dal 25 settembre al 4 ottobre in 48mo Festival Internazionale di Musica Contemporanea, diretto da Ivan Fedele, dal 13 al 25 ottobre il Festival di Danza contemporanea.

Per l’elenco completo di tutte le manifestazioni sospese in Italia, potete cliccare qui, mentre qui trovate la lista degli eventi più importanti rinviati in tutto il mondo.

Gli eventi collaterali della Biennale Architettura

Comunicata anche la programmazione dei 15 eventi collaterali della Biennale Architettura 2020, curata da Hashim Sarkis, due in più rispetto all’edizione del 2018. Diffusi in diverse sedi di Venezia, proporranno la consueta varietà di contributi e partecipazioni, per arricchire il pluralismo di voci, provenienti da ogni parte del mondo, che caratterizza gli eventi della Biennale di Venezia. Ecco il programma completo:

Across Chinese Cities – Lazzaretti 2020

Università IUAV di Venezia, Ca’ Tron, Santa Croce, 1957

Istituzione organizzatrice: Beijing Design Week Organizing Committee

Air/Aria/Aire _Catalonia in Venice

Cantieri Navali, Castello, 40 (calle Quintavalle)

Istituzione organizzatrice: Institut Ramon Llull

“Charlotte Perriand and I”. Converging designs by Frank Gehry and Charlotte Perriand

Espace Louis Vuitton, San Marco, 1353 (calle del Ridotto)

Istituzione organizzatrice: Fondation Louis Vuitton

Connectivities: Living beyond the boundaries – Macao and the Greater Bay Area

Arsenale, Castello, 2126/A (campo della Tana)

Istituzione organizzatrice: The Macao Museum of Art

Domus Architecture, Materials, Innovative Systems

Galleria ItinerArte, Dorsoduro, 1046 (rio terà della Carità)

Istituzione organizzatrice: Zuecca Projects

Hakka Earthen Houses on variation-Co-operative Living, Art and Migration Architecture in China

Palazzo Tiepolo Passi, San Polo, 2774

Istituzione organizzatrice: Galaxy Guofeng Art

Lianghekou

Palazzo Zen, Cannaregio, 4924 (fondamenta di Santa Caterina)

Istituzione organizzatrice: Fondazione EMGdotART

Not Vital. SCARCH

Abbazia di San Giorgio Maggiore, Isola di San Giorgio Maggiore

Istituzione organizzatrice: Abbazia di San Giorgio Maggiore – Benedicti Claustra Onlus

Primitive Migration from/to Taiwan

Palazzo delle Prigioni, Castello, 4209 (San Marco)

Istituzione organizzatrice: National Taiwan Museum of Fine Arts (NTMoFA)

Redistribution: Land, People, Environment

Arsenale, Castello, 2126 (campo della Tana)

Istituzioni organizzatrici: The Hong Kong Institute of Architects Biennale Foundation; the Hong Kong Arts Development Council

Salon Suisse 2020: Bodily Encounters

Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro, 810 (campo Sant’ Agnese) 27 agosto; 17-19 settembre; 15-17 ottobre; 26-28 novembre

Istituzione organizzatrice: Swiss Arts Council Pro Helvetia

Scotland + Venice What if…? / Ideas for a better place

Docks Cantieri Cucchini, Castello, 40A/B

Istituzione organizzatrice: Architecture & Design Scotland

Skirting The Center: Svetlana Kana Radević on the Periphery of Postwar Architecture

Sede da definire

Istituzione organizzatrice: APSS Institut

Young European Architects

CA’ASI, Palazzo Santa Maria Nova, Cannaregio, 6024 (campiello Santa Maria Nova)

Istituzione organizzatrice: CA’ASI Association 1901

Young Talent Architecture Award 2020. Educating together

Palazzo Mora, Cannaregio, 3659 (Strada Nova) mostra; Palazzo Michiel, Cannaregio, 4391 (Strada Nova, campo Santi Apostoli) tavola rotonda e cerimonia di premiazione

Istituzione organizzatrice: Fundació Mies van der Rohe