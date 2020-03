L’elenco degli appuntamenti sospesi in tutto il mondo per Covid-19

Gli effetti dell’emergenza Coronavirus si ripercuotono soprattutto su fiere ed eventi da grandi numeri. E tanti erano gli appuntamenti nel calendario dell’arte e della cultura in programma in primavera ma, a causa della pandemia da Covid-19, gli organizzatori sono stati costretti a rivedere i propri piani, non solo in Italia – qui la lista di tutti gli appuntamenti rinviati o annullati – ma in tutto il mondo. Di seguito un elenco di tutti gli eventi in Europa e nel mondo che sono stati posticipati o cancellati.

In Europa

Festival del cinema di Cannes : rinviata a data da destinarsi. Il Festival non si terrà più dal 12 al 23 maggio, come previsto, probabilmente sarà posticipata tra fine giugno e inizio luglio.

: rinviata a data da destinarsi. Il Festival non si terrà più dal 12 al 23 maggio, come previsto, probabilmente sarà posticipata tra fine giugno e inizio luglio. Eurovision Song Contest : evento cancellato. Il festival si sarebbe dovuto svolgere dal 12 al 16 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi.

: evento cancellato. Il festival si sarebbe dovuto svolgere dal 12 al 16 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Sotheby’s : la casa d’aste ha chiuso le sue sedi di Dubai, Ginevra, Hong Kong, Londra, Milano, New York, Parigi e Zurigo fino a nuovo avviso e ha annunciato cambiamenti nel programma delle vendite di primavera.

: la casa d’aste ha chiuso le sue sedi di Dubai, Ginevra, Hong Kong, Londra, Milano, New York, Parigi e Zurigo fino a nuovo avviso e ha annunciato cambiamenti nel programma delle vendite di primavera. Photo London : la sesta edizione della Fiera sarà riprogrammata all’inizio dell’autunno. Era in calendario dal 14 al 17 maggio.

: la sesta edizione della Fiera sarà riprogrammata all’inizio dell’autunno. Era in calendario dal 14 al 17 maggio. Eye of the Collector di Londra : posticipata all’ 8 settembre e aperta fino all’ 11 settembre. Era prevista dal 13 al 16 maggio.

: posticipata all’ 8 settembre e aperta fino all’ 11 settembre. Era prevista dal 13 al 16 maggio. Festival di Glastonbury : il più importante festival musicale d’Europa è stato cancellato, si sarebbe dovuto svolgere dal 24 al 28 giugno.

: il più importante festival musicale d’Europa è stato cancellato, si sarebbe dovuto svolgere dal 24 al 28 giugno. Glasgow International 2020 : posticipato. Era stato programmato per il 24 aprile fino al 10 maggio. Si sta lavorando per un nuovo festival nel 2021.

: posticipato. Era stato programmato per il 24 aprile fino al 10 maggio. Si sta lavorando per un nuovo festival nel 2021. The Photography Show e Video Show di Birmingham : rimandato. Si terrà dal 19 al 22 settembre. Originariamente previsto dal 14 al 17 marzo.

: rimandato. Si terrà dal 19 al 22 settembre. Originariamente previsto dal 14 al 17 marzo. Paris Photo New York : posticipata, le nuove date verranno annunciate al più presto. Era in calendario dal 2 al 5 aprile

: posticipata, le nuove date verranno annunciate al più presto. Era in calendario dal 2 al 5 aprile Drawing now Art Fair Di Parigi : è stata spostata al 29 maggio e rimarrà aperta fino al 1°giugno. Inizialmente era stata programmata dal 26 al 29 marzo.

: è stata spostata al 29 maggio e rimarrà aperta fino al 1°giugno. Inizialmente era stata programmata dal 26 al 29 marzo. Art Paris : rimandata, sarà visitabile dal 28 al 31 maggio. Era prevista dal il 2 al 5 aprile.

: rimandata, sarà visitabile dal 28 al 31 maggio. Era prevista dal il 2 al 5 aprile. Art Brussels : posticipata. Attesa dal 23 al 26 aprile, ora si svolgerà dal 25 al 28 giugno 2020.

: posticipata. Attesa dal 23 al 26 aprile, ora si svolgerà dal 25 al 28 giugno 2020. Berlin Gallery Weekend : spostata. l’evento in programma dal 1 al 3 maggio, è stato riprogrammato dall’11 al 13 settembre in coincidenza con la Settimana dell’Arte di Berlino.

: spostata. l’evento in programma dal 1 al 3 maggio, è stato riprogrammato dall’11 al 13 settembre in coincidenza con la Settimana dell’Arte di Berlino. Biennale Internazionale di Arte Contemporanea di Riga, o RIBOCA2, non si aprirà come previsto il 14 maggio.

Nel resto del mondo