Art Basel affida a Wassan Al-Khudhairi la direzione artistica dell’edizione di Art Basel Qatar 2027. La curatrice irachena succede a Wael Shawky, che aveva contribuito a definire l’impianto curatoriale della prima edizione insieme a Vincenzo de Bellis, Chief Artistic Officer e Global Director of Fairs di Art Basel. Contestualmente alla nomina, Art Basel ha annunciato il tema curatoriale della prossima edizione: between / بين, un concetto che prende forma attorno all’idea dello stare “nel mezzo” come spazio generativo, sottratto a definizioni univoche. Il progetto intende abitare le relazioni, gli attraversamenti, le contaminazioni e le zone di contatto fra geografie e prospettive differenti. Uno spazio di incontro e scambio che si muove all’insegna della fluidità, non come spazio da colmare ma da abitare. Al-Khudhairi definirà l’impianto artistico e curatoriale dell’edizione lavorando a stretto contatto con de Bellis e coordinerà, insieme al Comitato di Selezione della fiera, il processo di scelta delle gallerie partecipanti.

Art Basel Qatar 2027: le anticipazioni

La seconda edizione della fiera si terrà dal 28 al 30 gennaio 2027, con preview il 26 e 27 gennaio, e confermerà il formato introdotto all’esordio: presentazioni monografiche affidate alle gallerie, costruite in dialogo diretto con il tema curatoriale annuale. Anche nel 2027 la manifestazione occuperà gli spazi del distretto culturale di Msheireb Downtown Doha, tra Doha Design District e M7.

Vincenzo de Bellis ha dichiarato: «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Wassan Al-Khudhairi come Direttrice Artistica di Art Basel Qatar 2027. Desidero esprimere la nostra profonda gratitudine a Wael Shawky, la cui visione e il cui impegno sono stati fondamentali per plasmare l’edizione inaugurale e gettare le basi su cui ora costruiamo. Il lungo impegno di Wassan con artisti, istituzioni e pubblico in tutta la regione MENASA e non solo la rende la persona ideale per plasmare il prossimo capitolo della fiera». E ancora: «La sua ambizione curatoriale è pari alla sua profonda comprensione di come si sviluppano gli ecosistemi artistici: come si costruiscono le istituzioni, come si alimentano i mercati e come l’educazione e il coinvolgimento del pubblico creano le condizioni per una crescita a lungo termine. La combinazione di profondità intellettuale e visione istituzionale imprenditoriale è esattamente ciò di cui questo momento ha bisogno».

Dal canto suo, Al-Khudhairi ha definito Art Basel Qatar «un nuovo ed entusiasmante modello di fiera curata», in cui rigore curatoriale e mercato non vengono considerati elementi in conflitto ma componenti reciprocamente rafforzative. La curatrice, che unisce esperienza curatoriale internazionale a una conoscenza profonda dell’ecosistema artistico del territorio, ha affermato: «È un onore assumere il ruolo di Direttore Artistico di Art Basel Qatar 2027. Il Qatar ha avuto un ruolo significativo nel plasmare sia la mia carriera che la mia pratica curatoriale, e non vedo l’ora di portare questo profondo legame in questo importante progetto».

La nomina rafforza ulteriormente il posizionamento internazionale della fiera qatariota, nata dalla collaborazione fra Art Basel, Qatar Sports Investments e QC+. Un progetto che, sin dall’edizione inaugurale, punta a costruire nuove reti fra il contesto mediorientale e il sistema artistico globale, intercettando il crescente interesse verso le pratiche artistiche provenienti dall’area MENASA.

Il profilo di Al-Khudhairi si inserisce pienamente in questa traiettoria. Dal 2007 al 2012 è stata direttrice fondatrice di Mathaf: Arab Museum of Modern Art a Doha, seguendone l’apertura e mostre chiave come Sajjil: A Century of Modern Art e Saraab di Cai Guo-Qiang. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricoperto incarichi curatorali presso il Contemporary Art Museum St. Louis e il Birmingham Museum of Art, collaborando con artisti quali Farah Al Qasimi, Lawrence Abu Hamdan, Stephanie Syjuco e Hayv Kahraman.