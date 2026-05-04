Art Jakarta Gardens 2026: l’arte contemporanea fiorisce nel cuore della città

Dal 5 al 10 maggio 2026, torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama artistico indonesiano: Art Jakarta Gardens, giunto alla sua quinta edizione. Ospitato negli spazi verdi di Hutan Kota by Plataran, l’evento si conferma come una proposta unica nel suo genere: una fiera d’arte a cielo aperto che ridefinisce il modo di vivere e fruire l’arte contemporanea in contesto urbano.

Nato nel 2022 come risposta alle esigenze del periodo post-pandemico, il progetto ha rapidamente conquistato pubblico e addetti ai lavori, trasformandosi in un appuntamento fisso nel calendario di Art Jakarta. L’intuizione iniziale, creare una piattaforma sicura, accessibile e immersiva, si è evoluta in un format maturo, capace di coniugare qualità curatoriale e dimensione esperienziale. Così l’edizione 2026 riunirà 26 gallerie locali e provenienti da tutta la regione del Sud-Est asiatico distribuite tra due grandi tensostrutture espositive e un ampio Sculpture Garden, vero cuore pulsante della manifestazione. Presenti all’appello sono la Theo Gallery (Seoul, Jakarta) con Tisna Sanjaya, Gajah Gallery (Singapore, Jakarta, Yogyakarta, Manila) con Yunizar, l’indonesiana Srisanti Gallery con Sunaryo. Qui, tra prati, alberi tropicali e specchi d’acqua, sculture e installazioni di ben 30 artisti dialogano con l’ambiente naturale, trasformando il paesaggio in un’estensione dell’opera stessa. Art Jakarta Gardens supera così il modello tradizionale di fiera in cui le opere sono isolate, ma vengono inserite in un ecosistema vivo. Il risultato è un’atmosfera fluida e coinvolgente, che invita a rallentare e ad osservare con maggiore attenzione.

Accanto alle esposizioni, il programma pubblico arricchisce ulteriormente l’esperienza con performance, musica dal vivo, talk e workshop. Questa dimensione partecipativa rafforza il ruolo della manifestazione come piattaforma culturale capace di attivare la comunità artistica locale e coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato. Come sottolinea il direttore artistico Enin Supriyanto, Art Jakarta Gardens continua a evolversi come spazio integrato in cui esposizione, performance e interazione pubblica convivono in un unico ambiente. Parte del più ampio ecosistema di iniziative legate ad Art Jakarta – tra cui Art Jakarta Papers, fiera dedicata agli ampissimi utilizzi della carta – la manifestazione contribuisce a rafforzare il mercato artistico indonesiano, ampliandone al contempo la portata internazionale.

In un contesto urbano sempre frenetico, Art Jakarta Gardens 2026 si presenta come una vera e propria oasi culturale: un luogo dove l’arte contemporanea si respira all’aria aperta, offrendo una prospettiva più accessibile e profondamente connessa alla natura.