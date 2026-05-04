Cremona Art Fair 2026 amplia il format e rafforza il profilo internazionale

Dall’8 al 10 maggio 2026, Cremona Art Fair 2026 torna negli spazi di CremonaFiere per la sua quarta edizione, con diverse novità: il trasferimento al Padiglione 2, più ampio, accompagna infatti un ampliamento della partecipazione, con 66 realtà tra gallerie, editori e istituzioni, a conferma di una piattaforma che punta a consolidare il proprio posizionamento nel calendario fieristico del settore, tenendo insieme mercato, ricerca e costruzione culturale.

Cremona Art Fair 2026: le sezioni

Promossa da TOE Art Fair, la fiera mantiene una struttura articolata in tre sezioni – Main Section, Art Projects ed Editor – ciascuna orientata a restituire una pluralità di approcci al contemporaneo. La Main Section, con 43 gallerie, propone un dialogo tra arte moderna, post-bellica e contemporanea, con una presenza significativa di pittura e scultura. Si rafforza inoltre la dimensione internazionale, con gallerie provenienti da diversi Paesi europei e dal Messico, che introducono pratiche e contesti meno rappresentati nel sistema italiano.

In questo ambito si inserisce anche un focus dedicato ad Aligi Sassu, figura centrale del Novecento italiano, la cui ricerca attraversa esperienze come il Futurismo e Corrente, mantenendo una forte tensione espressiva e un ruolo significativo del colore. Curato dalla galleria B&B Arte (Canneto sull’Oglio, Mantova), questo approfondimento presenterà una selezione di opere rappresentative del suo percorso artistico, offrendo una panoramica sulla sua evoluzione stilistica e sul suo contributo alla pittura italiana del Novecento.

Parallelamente, alcune proposte guardano a contesti storici meno consueti, come quella di Prototip che presenterà il caso del collettivo sloveno Gruppo OHO, attivo tra gli anni Sessanta e Settanta, che ha contribuito a ridefinire i confini tra arte, vita quotidiana e sperimentazione interdisciplinare.

La sezione Art Projects è invece costruita attorno a progetti curatoriali, solo show e dialoghi tra artisti emergenti e mid-career. Qui la pittura continua a rappresentare un campo privilegiato di indagine, affiancata da pratiche ibride che attraversano disegno, scultura e installazione.

Tra le proposte, A Pick Gallery presenta Arild Instanes e Tonino Lacertosa, in un dialogo tra superfici materiche e figurazione simbolica. La ricerca astratta e geometrica di Roberto Rizzo è al centro della proposta di Arrivada, mentre Art Gallery Finestreria mette in relazione disegno, pittura e scultura attraverso le opere di Mauro Valsecchi, Martina Antonioni e Federico Catagnoli.

Sul versante della figurazione, Candy Snake Gallery propone una pittura sospesa tra ritratto, simbolo e immaginario contemporaneo. D406 conferma la vitalità del disegno su carta attraverso una selezione di autori tra cui ATAK ed Ericailcane, mentre Lusvardi Art sviluppa una riflessione su segno e materia, tra astrazione, paesaggio interiore e forme arcaiche. Chiude il percorso Mondoromulo Arte Contemporanea, con le ricerche di Dario Molinaro, Andrea Astolfi, Giulio Zanet e Lorenzo Iacobini, in un confronto tra pittura espressiva, astrazione, energia cromatica e figurazione simbolica.

La sezione Editor, con 15 realtà, amplia ulteriormente il raggio d’azione della fiera, concentrandosi sull’editoria indipendente e sul libro d’artista come dispositivo di ricerca e relazione.

Il Public Programme e il focus sul suono

Accanto alla proposta espositiva, il Public Programme assume un ruolo sempre più centrale. Progetti come Art Advisor on Demand introducono strumenti di orientamento rivolti soprattutto ai nuovi collezionisti, attraverso consulenze e visite guidate condotte da advisor e curatori under 35. Si rinnova anche il Premio Prospettive, promosso dal collezionista Angelo Di Bartolomeo, che si configura come un’acquisizione mirata a sostenere artisti emergenti e mid-career. La giuria sarà composta da Andrea Bruciati, curatore indipendente, Carla Gerbino, curatrice indipendente, e Angelo Di Bartolomeo.

Tra le iniziative, Stanza d’ascolto – a cura di Michele Lombardelli – introduce una dimensione percettiva incentrata sul suono e su modalità di fruizione rallentate, in dialogo con la tradizione musicale della città. Un progetto che, inserito nel percorso espositivo, prova a ridefinire il rapporto tra spazio, tempo e attenzione.

Il programma è completato da talk e incontri pubblici, tra cui un appuntamento dedicato al rapporto tra arte, imprese e fondazioni, segnalando una crescente attenzione alle dinamiche economiche e produttive del sistema culturale. A rafforzare la dimensione internazionale contribuisce infine la collaborazione con ARA – Art Run Agency, pensata per favorire la partecipazione di collezionisti e professionisti stranieri.

Le gallerie e gli espositori partecipanti a Cremona Art Fair 2026

MAIN SECTION

Antigallery, Venezia, Mestre; Armanda Gori Arte, Prato; Art Lab Gallery, Ponzano Veneto; Art of This Century, Cremona; Art Shop Gallery, Pistoia; Art4Ever, Milano; ArteA Gallery, Milano; Atelier moderno, Olgiate Olona; B&B Arte, Canneto sull’Oglio; B&B Fine Art, Lugano; Bernabò Home Gallery, Trezzo sull’Adda, Barga; BillyrayArt, Milano; Braçoperna44, Lisbona; Carrasco, Lisbona, Madrid; DAV Soresina, Soresina; Deodato Arte, Milano, Padova, Porto Cervo, Pietrasanta, Courmayeur, Roma, Chia, St. Moritz; Eberaart, Bergamo; Elena Ferrari Art Luxury & Design, Milano; Fornaciai Art Gallery, Firenze; Franco Giannini Arte Contemporanea, Soiano del Lago; Galleria Vico Spinola, Savona; g • gallery, Barcellona; Galeria Richard Vanderaa, Girona; Galleria Aarte’è Gene, Roma; GArt Gallery, Pescara; Hang Up, Milano; Mangano Galleria d’Arte, Cremona; Matteo Ragni Arte Contemporanea, Forlì; Monocromo Contemporary, Roma; Olarte Galeria y Taller, Monterey; Oltrearte, Conegliano; Orler TV – Simon Del Grillo, Venezia; Prototip, Belgrado; Spazio Bart, Dalmine; Studio Pivuelle Arte, San Giovanni Valdarno; Suite 59 Gallery, Amsterdam; Tait Gallery, Torino; TD Art Gallery, Crema; Una Piccola Galleria, Soresina; Unique Contemporary, Torino; Veridieci, Corte Franca; VINCIARTE, Padova; Viviamolarte, Brescia

ART PROJECTS

A Pick Gallery, Torino; Arrivada, Milano; Art Gallery Finestreria, Milano; Candy Snake Gallery, Milano; D406, Modena; Lusvardi Art, Milano; Mondoromulo Arte Contemporanea, Castelvenere

ISTITUZIONI

Accademia di Belle Arti SantaGiulia Brescia, Brescia

EDITOR

A60 InternationalART, Novate Milanese; Arengario Studio Bibliografico, Cellatica; Biblohaus, Macerata; Collezione da Tiffany, Pesaro; Damiano Boldrini, Genova; Ginevra Tarabusi, Pavia; Johan & Levi, Milano; Juliet, Muggia (TS); La Grande Illusion, Pavia; Numero Cromatico, Roma; Spazio Papel, Milano; The Place, Bergamo; Ticonzero, Cremona; Tricromia, Roma; Valeria Kondor, Budapest