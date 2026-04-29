ArteFiuggi debutta a settembre, una nuova fiera tra mercato e accessibilità

Nasce a Fiuggi una nuova fiera che ambisce a costruirsi un’identità riconoscibile e a collocarsi, progressivamente, nel sistema fieristico nazionale e nel panorama dell’arte contemporanea italiana, puntando su un equilibrio tra dimensione territoriale e apertura internazionale. Dall’11 al 13 settembre 2026, debutta ArteFiuggi, prima Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ospitata nella città termale, con l’obiettivo di costruire un punto di incontro tra mercato, istituzioni e pubblico.

Promossa da Ars Interamna, guidata dall’imprenditore e collezionista Antonio Evangelista, e da Cross Eventi di Nicola Monti, della Galleria Pio Monti, la fiera si svolgerà negli spazi del Fiuggi Convention Centre, una struttura immersa nel verde, a pochi passi dalla storica Fonte di Bonifacio VIII. Qui saranno allestiti gli stand espositivi, affiancati da un’area dedicata all’accoglienza e da spazi per riviste di settore.

Il format introduce alcune variazioni rispetto ai modelli fieristici più consolidati. Gli espositori avranno a disposizione stand uniformi di 20 metri quadri, con pannelli di ultima generazione, per riequilibrare le condizioni tra le gallerie partecipanti. A questo si aggiunge una formula “all-inclusive” che include, nella quota di partecipazione per gli espositori, anche il soggiorno per cinque notti con cena, distribuiti tra due strutture alberghiere della città.

L’accesso gratuito rappresenta un ulteriore elemento distintivo. La scelta si inserisce in una strategia orientata alla costruzione di un nuovo pubblico e alla diffusione del collezionismo, attraverso un evento pensato non solo come piattaforma commerciale ma come appuntamento culturale strettamente connesso con il tessuto urbano.

«Desideriamo che ArteFiuggi2026 sia un punto di incontro ottimale tra proposte culturali e il mercato dell’arte, favorendo l’interscambio tra gallerie italiane e internazionali, e le realtà imprenditoriali locali e nazionali, sia pubbliche che private», spiegano gli organizzatori. «Vogliamo posizionare l’arte al centro della vita cittadina, stimolando la cultura e promuovendo la crescita del collezionismo, sia a livello locale che oltre».

Durante la fiera saranno assegnati due riconoscimenti. Il Collector’s Prize da 3mila euro prevede l’acquisizione di un’opera selezionata da un collezionista, mentre l’ArteFiuggi’s Award sarà attribuito dagli stessi espositori alla galleria ritenuta più significativa, con un premio economico di mille euro e la partecipazione gratuita all’edizione successiva.

Con il patrocinio del Comune di Fiuggi, ArteFiuggi si presenta dunque come un tentativo di attivare nuove geografie dell’arte contemporanea, spostando l’attenzione verso contesti non centrali ma potenzialmente strategici.