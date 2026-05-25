Arte Fiera compie 50 edizioni: le prime novità in programma per il 2027

50 anni di storia e uno sguardo rivolto al futuro. Arte Fiera tornerà a BolognaFiere dal 5 al 7 febbraio 2027, con preview il 4 febbraio, celebrando la sua cinquantesima edizione attraverso un programma che lavora ancora sulla ridefinizione del formato della fiera d’arte. Dopo la prima direzione artistica di Davide Ferri dello scorso anno, affiancato dal direttore operativo Enea Righi, la manifestazione punta ora a consolidare la propria identità nel sistema dell’arte italiano, interrogandosi al tempo stesso sulle trasformazioni della fruizione fieristica attuale. Si rinnova anche la partnership con BPER Banca, Main Partner della manifestazione dal 2024, confermando il legame tra Arte Fiera e il sistema delle imprese che negli ultimi anni ha sostenuto la crescita e il riposizionamento della manifestazione bolognese.

Il titolo scelto per questa edizione, C’è tempo, riflette proprio su questa doppia prospettiva. Da un lato richiama la lunga traiettoria della fiera, nata nel 1974 e oggi riconosciuta come uno degli appuntamenti centrali del calendario artistico italiano. Dall’altro apre a un tempo futuro, a una riflessione sul ruolo stesso delle fiere in un contesto culturale ed economico sempre più complesso. E allora, meno enfasi sulla dimensione spettacolarizzante e maggiore attenzione a un modello di fiera “calda”, relazionale e legata al contesto italiano, alternando mercato, ricerca, editoria e approfondimento storico, in un formato più lento e riflessivo.

L’edizione 2027 coincide inoltre con il cinquantesimo anniversario della Settimana Internazionale della Performance, storica manifestazione che fece di Bologna uno dei centri più importanti per la performance art internazionale negli anni Settanta. Per l’occasione Arte Fiera ospiterà un progetto speciale dedicato alla performance negli spazi contigui alla fiera, riportando l’attenzione su uno dei linguaggi che più hanno segnato la storia sperimentale della città.

Tra le principali novità annunciate emerge Viaggio in Italia, progetto inedito che coinvolgerà tutte le gallerie presenti nella Main Section. L’iniziativa intende costruire una grande ricognizione sull’arte italiana attraverso opere su carta – acquerelli, disegni, collage, tempere, gouache, bozzetti e lavori preparatori – dal primo Novecento fino alle ricerche più recenti. Viaggio in Italia si configura dunque come un itinerario trasversale dentro la storia dell’arte italiana e nella stessa idea del viaggio, richiamando implicitamente la tradizione del Grand Tour e la centralità della carta come supporto mobile ma anche intimo sperimentale.

La Main Section sarà inoltre accompagnata dalle cinque sezioni curate già introdotte nel nuovo corso della fiera. Fotografia e dintorni, affidata a Marta Papini, proporrà una lettura ampia del medium fotografico tra autori storicizzati, giovani artisti e contaminazioni con altri linguaggi. Multipli, curata da Lorenzo Gigotti, si concentrerà invece sulle pratiche artistiche legate alla riproducibilità, dai libri d’artista alle edizioni audio, fino a design e nuovi media, riflettendo su forme di mercato più accessibili e inclusive.

La sezione Pittura XXI, a cura di Ilaria Gianni, continuerà a esplorare il ritorno della pittura come linguaggio centrale della contemporaneità, mettendo in dialogo artisti emergenti e mid-career italiani e internazionali attivi dal 2000 a oggi. Prospettiva, affidata a Michele D’Aurizio, sarà dedicata alle nuove generazioni e alle presentazioni monografiche promosse da gallerie giovani o orientate alla ricerca sperimentale. Completa il percorso Ventesimo+, curata da Alberto Salvadori, che farà il punto sull’arte italiana e internazionale dal XX secolo a oggi concentrandosi sulle dinamiche del collezionismo e sulla costruzione delle identità collezionistiche contemporanee.

Tra gli elementi ormai consolidati rimane il grande padiglione del Centro Servizi interamente dedicato all’editoria, insieme agli spazi di approfondimento come i Book Talk, dove artisti, autori e studiosi discutono libri e pubblicazioni dedicate all’arte contemporanea.

Anche la nuova identità visiva della manifestazione riflette il tema del tempo. Su un fondo blu intenso si sviluppa un arco di cerchi rossi in movimento, evocando il meccanismo continuo dell’orologeria e suggerendo l’idea di una storia non scandita da episodi isolati ma da un flusso evolutivo costante.