L’anno nero di Art Basel: la fiera spostata a settembre, causa Covid-19

La notizia era nell’aria già da varie settimane e, alla fine, è arrivata la conferma ufficiale: l’edizione di giugno di Art Basel, quella tradizionale, in Europa, e considerata all’unanimità la fiera d’arte contemporanea più importante al mondo, è stata spostata a settembre, a causa dell’impatto senza precedenti della pandemia del Covid-19. Art Basel aprirà quindi il 17 settembre 2020, con preview il 15 e 16 settembre. Insomma, uno scorcio d’estate particolarmente affollato di eventi, tra Miart, dall’11 al 13 settembre, e il Festival del Cinema di Venezia, tra il 2 e il 12 settembre. Ma per Art Basel questo spostamento settembrino è l’ultima spiaggia, visto che l’edizione di Hong Kong già è stata annullata, anche se “fruibile” online – tornerà direttamente nel 2021,dal 25 al 27 marzo – mentre Art Basel Miami Beach si svolgerà, come da programma, dal 3 al 5 dicembre 2020.

La decisione di rimandare la fiera è stata presa dal board di Art Basel insieme a diversi galleristi, collezionisti e partner, con il supporto di consulenze esterne, «con l’obiettivo di proteggere la salute e la sicurezza della nostra comunità dal pericolo Covid-19», si legge nella nota diffusa alla stampa. «Ringraziamo le nostre gallerie per il supporto e per aver compreso le motivazioni che ci hanno portato a prendere la decisione così difficile di spostare la fiera. Speriamo che questa situazione possa migliorare rapidamente e lavoreremo a stretto contatto con gli espositori per realizzare una fiera di successo a settembre. Allo stesso tempo, siamo tutti preoccupati e continueremo a monitorare gli sviluppi dell’epidemia del Covid-19 da vicino, adattano i nostri piani all’evolversi della situazione», ha dichiarato Marc Spiegler, Global Director di Art Basel.

Nel frattempo, Art Basel continuerà a investire nel miglioramento della nuova piattaforma digitale, per supportare il lavoro delle gallerie anche nel futuro. Ma nel mondo dell’arte, le opinioni su questi spostamenti di date sono contraddittorie. Qui la nostra indagine tra alcune delle più importanti gallerie italiane.

Per l’elenco completo di tutte le manifestazioni sospese in Italia, potete cliccare qui, mentre qui trovate la listra degli eventi più importanti rinviati in tutto il mondo.