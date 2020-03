Trovafestival: l’elenco degli appuntamenti sospesi in Italia per Covid-19

La prima volta che il Festival di Cannes è stato annullato fu per le proteste del ’68 francese. La seconda volta è stato per il Covid-19, nel 2020. La kermesse cinematografica doveva infatti inaugurare il 12 maggio ma, per motivi di sicurezza, è stata posticipata a data da destinarsi.

Ma non è il solo evento che il virus ha costretto a rimandare. Molti infatti i festival che hanno visto mettere in discussione l’edizione 2020: Libri Come a Roma è stato annullato, il Festival del Giornalismo di Perugia ha dato appuntamento direttamente al 2021, la Biennale di Architettura ha slittato la vernice al 27 agosto, il “Salone Internazionale del Libro” di Torino è rimandato a date ancora da definire.

Trovafestival, il portale online che mappa i festival culturali italiani, ha contato a oggi 15 festival cancellati e 52 rimandati in tutta Italia, proponendo un elenco in costante aggiornamento. L’idea è quella di offrire uno strumento utile, tanto agli organizzatori, per poter ripianificare l’evento, che al pubblico, dando notizia degli slittamenti. Utile anche per la cronaca, ricordando che il mondo dei festival culturali è parte attiva dell’economia del Paese e che mettere in discussione 70 manifestazioni – per il momento, ma i numeri saliranno – rappresenta un danno non solo sociale ma anche economico per i territori su cui i festival insistono.

CANCELLATI

# Dolomiti Ski Jazz (Val di Fiemme)

# CaLibro (Città di Castello)

# Festival del Giornalismo di Perugia (Perugia)

# Festival dell’Antropologia (Bologna)

# Glocal Film Festival (Torino)

# I Boreali Nordic Festival (Milano)

# Laiv (Brescia)

# Libri Come (Roma)

# Metamorfosi Festival (Brescia)

# National Geographic Festival delle Scienza (Roma)

# Seeyousound (Torino)

# Teatro fra le generazioni (Castelfiorentino)

# Trasimeno Music Festival (Lago Trasimeno)

# Panorama Music Festival (Val di Fassa)

# Vie Festival (Modena e Bologna)

# Visioni di futuro, visioni di teatro (Bologna)

# Sguardi sul reale (Terranuova Bracciolini)

RIMANDATI A MAGGIO

# Acqua Film Festival (Roma) | Rimandato dal 1° al 3 maggio 2020

# Bergamo Film Meeting (Bergamo) | Rimandato dal 23 al 31 maggio 2020

# Buk (Modena) | Rimandato dal 9 al 10 maggio 2020

# Children’s Book Fair (Bologna) | Rimandato dal 4 al 7 maggio 2020

# Ferrara Film Festival | Rimandato dal 2 al 10 maggio 2020

# Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina (FCAAAL) (Milano) | Rimandato dal 2 al 10 maggio 2020

# Florence Korea Film Fest (Firenze) | Rimandato dal 21 al 29 maggio 2020

# Milano Digital Week (Milano) | Rimandato dal 25 al 28 maggio 2020

# Milanophotofestival (Milano) | Rimandato dal 4 maggio al 30 giugno 2020

# Play (Modena) | Rimandato dal 22 al 24 maggio 2020

# Premio cinema giovane (Roma) | Rimandato dal 4 al 6 maggio 2020

# Romics (Roma) | Rimandato dal 30 maggio al 2 giugno 2020

# Sguardi Altrove (Milano) | Rimandato dal 7 al 15 maggio 2020

# Uno sguardo raro (Roma) | Rimandato dall’11 al 17 maggio 2020

RIMANDATI TRA GIUGNO E AGOSTO

# Archivissima (Torino) | Rimandato dal 5 all’8 giugno 2020

# Bergamo Jazz (Bergamo) | Rimandato dal 5 al 7 giugno 2020 in forma ridotta

# Biennale di Architettura (Venezia) | Inaugurazione rimandata al 27 agosto 2020

# Bolzano Film Festival (Bolzano) | Rimandato dal 9 al 14 giugno 2020

# Dieciminuti Film Festival (Ceccagno) | Rimandato dall’8 al 13 giugno 2020

# Far East Film Festival (Udine) | Rimandato dal 26 giugno al 4 luglio 2020

# Salone del Mobile (Milano) | Rimandato dal 16 al 21 giugno 2020

RIMANDATI IN AUTUNNO

# Caffeine (Merate) | Rimandato a ottobre 2020

# Cartoomics (Milano) | Rimandato dal 2 al 4 ottobre 2020

# Chronicae (Pieve di Sacco) | Rimandato a ottobre 2020

# Festa di Scienza e Filosofia (Foligno) | Rimandato dall’8 all’11 ottobre 2020

# Japan Matsuri (Bellinzona) | Rimandato dal 19 al 20 settembre 2020

# MiArt (Milano) | Rimandato dall’11 al 13 settembre 2020

# Napoli città libro(Napoli) | Rimandato a ottobre 2020

# Percuotiamo (Modena) | Rimandato a ottobre 2020

# Poietika (Campobasso) | Rimandato a dopo l’estate

# Strabismi Festival (Cannara) | Rimandato dal 2 all’11 ottobre 2020

RIMANDATI A DATA DA DEFINIRSI

# Bari International Film Festival | A breve nuove date

# Book Pride (Milano) | A breve nuove date

# Busto Arsizio Film Festival (BAFF) (Busto Arsizio) | A breve nuove date

# Cartoons on the Bay (Torino) | A breve nuove date

# Cinematica (Ancona) | A breve nuove date

# Cortisonici Film Festival (Varese) | A breve nuove date

# Dedica (Pordenone) | A breve nuove date

# Detour Festival (Padova) | A breve nuove date

# Festival di Cultura e Musica Jazz (Chiasso) | A breve nuove date

# Fiera dei Librai di Bergamo (Bergamo) | A breve nuove date

# Fiera del Libro di Iglesias (Iglesias) | A breve nuove date

# Fog (Milano) | A breve nuove date

# Fotografia Europea (Reggio Emilia) | A breve nuove date

# Incontri del Cinema di Sorrento (Sorrento) | A breve nuove date

# Incroci di civiltà (Venezia) | A breve nuove date

# Integrazione Film Festival (Bergamo) | A breve nuove date

# L’Aquila LGBT Film Festival (L’Aquila) | A breve nuove date

# Lo spiraglio Film Festival (Roma) | A breve nuove date

# Live Arts Week (Bologna) | A breve nuove date

# Lovers FilmFestival (Torino) | A breve nuove date

# Lucca Teatro festival (Lucca) | A breve nuove date

# Mia Photo Fair (Milano) | A breve nuove date

# Middle East Now (Firenze) | A breve nuove date

# Music Inside Festival (Rimini) | A breve nuove date

# Salone Internazionale del Libro (Torino) | A breve nuove date

# Trento Film Festival (Trento) | A breve nuove date

# Visioni Italiane (Bologna) | A breve nuove date