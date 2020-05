A’ Design Award & Competition: i vincitori dell’edizione 2020

A’ Design Award & Competition è una delle competizioni di design più influenti al mondo. Nata a Como nel 2009, ha riscosso sin da subito un successo a livello internazionale. A’ Design Award & Competition è aperto a designer, architetti, artisti e aziende di tutto il mondo. Il premio è organizzato in più di 100 categorie di design, individuate in base alla classificazione di Locarno dei settori e delle industrie economiche. Fra le categorie vi sono architettura, interior design, materiali da costruzione, arredamento, illuminazione, grafica, comunicazione, moda, tecnologia. I vincitori di A’ Design Award & Competition hanno la possibilità di usare il logo del premio e ottengono un certificato di eccellenza internazionale assieme alla creazione del proprio profilo sul sito designers.org. I progetti sono inoltre visibili all’interno della mostra di A’ Design Award & Competition e sono inseriti nell’annuario dei vincitori, tradotti in oltre 20 lingue.

Ecco una classifica dei vincitori di questa edizione di A’ Design Award & Competition:

Lampada da tavolo regolabile Poise di Dabi Robert. La lampada è composta da un cerchio luminoso che levita liberamente attorno a una linea. POISE ha tre giunti girevoli, che consentono la massima flessibilità. «I concetti della mia lampada implicano una certa interazione per modificare il modo in cui la luce viene percepita» ha dichiarato Dabi Robert, ideatore del progetto.

Duo Partition System di Francesco Cappuccio. DUO è un sistema modulare, ispirato agli anni ’60. I moduli sono facilmente assemblabili e smontabili con elastici permettendo adattare l’estetica a proprio piacimento. DUO può essere utilizzato come divisorio, consolle, tavolino, creando sempre un motivo nuovo che varia stilisticamente con il cambiare dei colori.

Lampada da parete Eclipse di Ziqiang He. L’elegante design della lampada da parete ECLIPSE si ispira alle eclissi solari. L’oggetto infatti è composta da due parti, una lampada che rappresenta il sole e una cornice di metallo nero che rappresenta la luna. La cornice ruota attorno all’asse con il passare del tempo, formando un fenomeno simile a un’eclissi solare parziale e un’eclissi solare totale.

Sfumato Shelving System Sistema di scaffalature di Nedim Mutevelic. Il profilo dinamico di questo sistema di scaffali è tratto dallo skyline di un paesaggio urbano: spazioso e robusto nella parte inferiore, frammentato in quella superiore, con una base orizzontale continua. Diverse configurazioni e dimensioni sono realizzate attraverso la semplice combinazione dei moduli.

Mobius Lamp Lamp di Kejun Li, Zhang Jiahua e Nitesh Narappa Re. Questa originale lampada è ispirata all’anello Mobius. Fornendo un illuminazione a 360 gradi la lampada si carica di una misteriosa bellezza d’ispirazione aritmetica.

Sedia spaziale in tessuto intrecciato di bambù Light Shadow dello studio Cao Yang. Lo scopo di questo progetto è quello di creare una seduta in cui estranei possano riposare e comunicare in luoghi pubblici attraverso una sedia rotonda per ambienti comuni. Le piante verdi in alto hanno il fine purificare l’aria e gratificare il fruitore.

Mobili Saltatur di Masoud Akbarzadeh. Il progetto è stato ispirato dalle opere di Gaudì . l’opera è basata su un sistema tridimensionale di compressione e tensione che combinandosi formano un tavolo a lunga campata.

Vaso della foresta pluviale di Sini Majuri. RAINFOREST si ispira ai riflessi della natura. I contrasti presenti in natura e la loro armoniosità fanno da fil rouge della collezione che mira a catturare la serenità e la natura selvaggia dell’acqua.

Imballaggio del tè in mattoni Jingyang di Litete Brand Design. L’unicità di questo pacchetto è data dall l’utilizzo della tecnologia di incisione tradizionale cinese. Gli oggetti sono realizzati con materiale di imballaggio in carta di riso fatta a mano, ecologica e resistente all’umidità.