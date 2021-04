IKEA lancia la sesta serie della sua Art Event Collection, una collezione di oggetti in edizione limitata, pensati per avvicinare la funzionalità – marchio di fabbrica dell’azienda svedese – all’estetica dell’arte contemporanea. La collaborazione ha preso forma grazie all’aiuto di designer e artisti come Daniel Arsham, Sabile Marcelis, Gelchop, Humans Since 1982 e Stefan Marx.

«È una nuova visione dell’arte e della casa, che non segue le regole convenzionali», si legge sulla pagina dedicata sul sito IKEA che già in passato ha collaborato con artisti e designer, come nel caso della collezione creata da Virgil Abloh. I pezzi di Art Event Collection, infatti, ripensano gli oggetti della quotidianità ma dal punto di vista dell’arte. Sabine Marcelis ha pensato a luci stondate molto delicate, mentre Daniel Arsham ha riealaborato un orologio da muro. Il collettivo giapponese Gelchop ha ideato una lampada da tavolo e una torcia ispirati all’iconica chiave in dotazione in ogni mobile IKEA da montare. Stefan Marx ha progettato un vaso e una coperta mentre il duo Humans since 1982 una scatola da muro con dei droni all’interno, proprio come se fossero insetti da esposizione.

«Il dualismo tra oggetti d’arte e funzionalità quotidiana lascia spazio a un nuovo tipo di prodotto, che risponde sia alle esigenze pratiche che ai bisogni emotivi delle persone», ha spiegato Henrik Most, Creative Leader di IKEA. L’obiettivo dell’azienda svedese è, quindi, rendere accessibili questi pezzi d’artista a prezzi ridotti, creando una collezione caratterizzata da oggetti fedelissimi all’immaginario degli autori che li hanno pensati. Il lancio è previsto per aprile e a breve sarà possibile testare questi nuovi prodotti IKEA anche attraverso il profilo Instagram dell’azienda, osservando “da vicino” gli oggetti grazie al nuovo effetto in realtà aumentata.