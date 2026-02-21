Torna la Lidl mania: tutti in fila per la nuova bag disegnata da Nik Bentel

Dopo aver trasformato un croissant in una it-bag, Lidl rilancia e punta dritto al metallo. La nuova Trolley Bag, firmata in collaborazione con Nik Bentel, prende ispirazione – letteralmente – dal carrello della spesa e lo reinterpreta in chiave fashion, stemperando la solidità dell’acciaio industriale con la ormai ben nota vena di ironia dichiarata. Il debutto, già virale alla London Fashion Week, segna il secondo capitolo della partnership tra la catena tedesca e il designer newyorkese, dopo il successo della Croissant Bag nel 2024, esaurita in pochi minuti. Se allora il sacchetto dei cornetti diventava l’accessorio più desiderato dai fashion addicted – sold out in pochi secondi al lancio online – oggi è il dispositivo per eccellenza del consumo a farsi oggetto del desiderio.

La Trolley Bag è una sorta di carrello della spesa da spalla, una pochette realizzata in acciaio inossidabile, con tanto di manubrio griffato Lidl. Il dettaglio più coerente – e forse più concettuale – è il portachiavi con gettone integrato, utilizzabile realmente nei carrelli dei supermercati Lidl: la borsa non solo cita l’oggetto ma ne incorpora l’uso. Parodia del lusso? Democratizzazione del design? In attesa di una risposta, rimane una mossa consapevole di questo tempo in cui branding, meme culture e passerella convivono nello stesso feed.

Lidl, del resto, ha già dimostrato di saper attraversare con disinvoltura il confine tra scaffale e fashion system, già con il caso delle scarpe, nate da un’idea lanciata lì quasi “per caso”, a margine della Amsterdam Fashion Week 2018, e poi diventate un must have nel 2020 proprio per la loro estetica così ordinaria ma anche sulla scia di un trend mediatico enorme e sapientemente calibrato dalla stessa Lidl. La collaborazione con Nik Bentel Studios insiste proprio su questo cortocircuito: trasformare l’oggetto più ordinario – il carrello, simbolo abusato di consumo di massa – in un accessorio che ambisce allo status di pezzo da collezione.

In Italia la borsa sarà disponibile in edizione limitata dal 23 febbraio attraverso un concorso sul profilo Instagram ufficiale di Lidl Italia. Nessuna vendita diretta, dunque, ma una dinamica che amplifica l’attesa e alimenta la desiderabilità.

«C’è qualcosa di incredibilmente stimolante nel trasformare gli oggetti più inaspettati in icone di stile», ha dichiarato Bentel, sottolineando la natura ludica del progetto. Dal canto suo, il marketing di Lidl parla di un accessorio capace di “travolgere il mondo della moda”.

Che lo si indossi tra le corsie o in città, la Trolley Bag sembra fatta apposta per generare conversazione. E se ogni epoca ha i ready made che merita, forse il nostro è dotato di gettone integrato.