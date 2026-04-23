Un appartamento per attraversare l’Italia: il Grand Tour secondo Artemest

Teatrale, opulento, di grande impatto visivo: L’Appartamento by Artemest va in scena con la sua quarta edizione alla Milano Design Week. Il progetto espositivo celebra l’eccellenza dell’alto artigianato e del design italiano contemporaneo nello storico Palazzo Donizetti di Milano, con un nuovo capitolo curatoriale dedicato al tema dell’Italian Grandeur, concepito come un viaggio immersivo nella tradizione manifatturiera e nel linguaggio architettonico delle più iconiche capitali culturali italiane.

Così, attraverso una sequenza di ambienti allestiti in un raffinato dialogo fra passato e presente, lo Studio Sasha Adler Design trasforma l’ingresso e lo studio di questo appartamento ideale in un elegante tributo a Venezia, Rockwell Group porta lo spirito vibrante di Napoli nella sala da pranzo, March and White Design esalta nel living la grandezza eterna di Roma, Charlap Hyman & Herrero trasformano le sale dedicate all’intrattenimento nei salotti aristocratici della Palermo ottocentesca, mentre Urjowan Alsharif Interiors conclude il percorso con un’alcova che riflette l’armonia e la cultura umanistica di Firenze. Per la prima volta, inoltre, l’experience si estende anche agli spazi esterni, con un cortile arredato con cura, che amplia la narrazione degli interni.

Location di quest’itinerario immaginifico è un gioiello dell’architettura milanese del XIX secolo, il suggestivo Palazzo Donizetti, con i suoi soffitti affrescati, le decorazioni sofisticate e soprattutto la scenografica scala ellittica con la meravigliosa balaustra liberty dai motivi vegetali in ferro battuto di Alessandro Mazzucotelli. Di solito l’edificio non è aperto al pubblico e già di per sé merita la visita.

Il design va oltre l’estetica e invita a riscoprire l’eredità dal saper fare italiano con vibes più attuali. Artemest, infatti, è un’azienda specializzata nell’artigianato e nel design italiano contemporaneo che propone una selezione curata di arredi, illuminazione e oggetti decorativi di alta gamma, che si rivolge a professionisti e privati di tutto il mondo attraverso il proprio store online, la galleria di New York, oltre a servizi di interior design su misura e progetti d’interni su larga scala tramite Artemest Contract.

Fondata nel 2015 dal CEO Marco Credendino e dalla Creative Director Ippolita Rostagno, Artemest offre un accesso esclusivo ad oltre 50mila creazioni realizzate a mano, offrendo il meglio del design contemporaneo italiano. Più che abbastanza per lustrarsi gli occhi e inebriarsi di bellezza.