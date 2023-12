Missoni per SuonareStella: a Milano, collaborazioni tra moda e design

Nuove collaborazioni tra moda e design: il lifestyle di Missoni incontra la dimensione fisica e social di Paolo Stella con il suo format SuonareStella. Tutto nasce da un rito e dalla rubrica quotidiana di Paolo Stella Il caffè del buongiorno, brevi istanti di relax e riflessione prima dell’inizio della giornata. Proprio da qui è partita la collaborazione per lo speciale set da caffè customizzato da Missoni per SuonareStella: la tazzina da caffè e piattino, entrambi realizzati da Compagnia Italiana del Cristallo, sono decorati dal nuovo motivo Nastri, svelato in un’elegante declinazione nera con bordature dorate. Il set è reso ancora più speciale dalla frase al centro del piattino che traduce perfettamente lo spirito che anima la collaborazione: “A chi ascolta con il cuore”, dedica firmata poi da una stella.

Da questo fortunato format è nata la collaborazione tra Missoni Home sotto la curatela di Alberto Caliri, che ha personalizzato gli ambienti, dalla carta da parati ai complementi, di SuonareStella, l’appartamento milanese di Paolo Stella. Così si possono vedere gli ampi divani, cuscini, tavoli, sedute e diversi complementi fino alle decorazioni dell’albero di Natale, tutto firmato e personalizzato Missoni x SuonareStella. L’hub creativo di Stella diventa lo strumento per veicolare un messaggio e trasformare l’arredo in convivialità.

Ci racconta lo stesso Paolo Stella: «Questa nuova collaborazione è per me speciale perché, dopo i diversi progetti con il design, questo è il primo brand moda con cui ho sviluppato una collab design, che spazia dalla carta da parati ai complementi di arredo». E prosegue: «La rubrica Il caffè del Buongiorno è nata per caso. Ogni mattina ripostavo l’oroscopo di Antonio Capitani ma ad un certo punto non lo fece più. Mi resi conto che si era creato questo appuntamento giornaliero con i miei followers, quindi iniziai a dedicare a loro una tazzina di caffè con un pensiero. Queste Instagram stories venivano condivise da centinaia di account e da lì ho capito l’importanza di mantenere un appuntamento fisso mattutino, come un rituale».

Quello di SuonareStella è un format ideato da Paolo Stella, che ha trasformato gli ambienti della sua casa milanese nel palcoscenico ideale per raccontare e vivere il design in maniera inedita e con spirito pop. Gli oggetti d’arredo e i progetti dei brand italiani d’eccellenza escono dalla dimensione anonima dello showroom per animarsi nella sua dimora. Grazie a questo approccio più spontaneo, dove la dimensione fisica incontra la quotidianità e il digitale, Paolo Stellla è riuscito a rendere più reale e coinvolgente il mondo dell’arredamento.

Come lui stesso consiglia: «Ai marchi di design dico raccontate la vita, non i mobili». In questo contesto dinamico sono nate le numerose collaborazioni con SuonareStella che spaziano da Boffi|DePadova, Molteni, Wall&decò (per la carte da parati), Malcusa (brand contemporaneo di tappeti) fino a Ginori 1735 con cui ha prodotto una linea di piatti e accessori realizzata in preziosa porcellana dagli artigiani dell’antica manifattura.