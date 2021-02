La Notte Stellata di Vincent Van Gogh, da costruire in mattoncini LEGO

Il dipinto De sterrennacht, Notte stellata, fra i più celebri dell’artista olandese Vincent Van Gogh, sarà a breve ricostruibile e non con pennello e colori ma in tre dimensioni, grazie ai mattoncini LEGO. L’idea e il progetto sono nati grazie all’ingegno di Truman “legotruman” Cheng che lo scorso luglio 2020, sul blog Lego Ideas, ha proposto questa riproduzione in mattoncini della Notte Stellata.

«Essendo un fan LEGO e ammiratore del pittore, desidero ricreare una delle sue opere d’arte più celebri in forma Lego e condividerla con tutti i fan della Lego e gli amanti dell’arte!» ha dichiarato Truman. Per riuscire nell’intento, legotruman prima ha dovuto ottenere 10mila like per la sua idea. Dopodiché il suo progetto è stato selezionato dallo staff della LEGO tra 35 altre idee e ora è stato definitivamente approvato per la produzione. Ancora non è stata rivelata la data di uscita del set.

Un set da 1.552 pezzi

La LEGO non è nuova alle sperimentazioni a tema storico-artistico. Abbiamo visto la fedele riproduzione del monumento più celebre di Roma, il Colosseo, composto da 9.036 mattoncini, il più grande set firmato LEGO che supera anche quello della Millenniun Falcon di Star Wars (7.541 pezzi).

In questo caso, il set dedicato alla Notte Stellata, composto da 1.552 pezzi, consiste in una riproduzione fedele del quadro da assemblare, con inclusa nella confezione anche una minifigure che riproduce l’artista con tavolozza e pennello davanti al cavalletto con una mini-stampa dell’opera in questione. «Adoro mettere la minifigure davanti allo scenario 3D. È come guardare l’artista che lavora sul dipinto in tempo reale», ha commentato Truman Cheng.

La sfida è stata quella di ricreare le iconiche pennellate del pittore usando i mattoncini. Infatti, per la luna sono stati usati più elementi sovrapposti per ricreare le pennellate angolate. Per i cipressi, invece, sono stati posizionati più mattoncini curvi e anche clip e staffe per formare le nuvole sullo sfondo.

Un capolavoro di fama internazionale

La Notte stellata è uno dei grandi capolavori di Vincent Van Gogh (1853-1890), che la dipinse nell’estate del 1889, mentre ammirava il paesaggio di Saint Rémy de Provence. Il suo animo tormentato emerge nella focosità della pennellata – volta a rendere perfettamente il moto ondoso degli alberi e del cielo notturno -, che contraddistingue gran parte delle sue opere. Le stelle sembrano quasi per esplodere per la luminosità che emanano, il cipresso sembra crescere a vista d’occhio sotto i nostri occhi.

In quel frangente Van Gogh si trovava rinchiuso nell’ospedale psichiatrico Maison de Santé, luogo dove realizzò ben 140 dipinti, tra i quali, appunto, la Notte stellata. Il paesaggio notturno viene quasi completamente travolto dalla voracità delle emozioni, dei timori e delle visioni del pittore. Un dipinto magnetico e materico, tanto da affascinare, appassionati e non, in maniera incondizionata.

Ammirare dal vivo quest’opera al MoMa di New York, per ora, non è possibile a tutti purtroppo – anche se vi segnalo una mostra dedicata a Van Gogh in terre nazionali – ma a breve potremmo accaparrarci questo nuovissimo set Lego, per riprodurre l’opera all’interno delle nostre case, sperando che questo sia solo il primo di tanti nuovi set LEGO per noi appassionati d’arte.