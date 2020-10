In una relazione complicata: questo sarebbe lo status sentimentale, emotivo, concettuale, poetico, con il quale ogni artista definirebbe il proprio rapporto con la materia. E a questo dialogo così controverso, che trova momenti di pace e genera situazioni di conflitto, è dedicato il grande muro in pelle con il quale Loredana Longo ha vinto la menzione speciale di Art & Design, progetto promosso, nell’ambito di Milano Design City 2020, da Andrea Castrignano e che, a sua volta, ha messo in relazione due mondi connessi, non senza frizioni estremamente vitali, cioè quelli dell’arte e delle imprese, lungo la via del mecenatismo.

L’artista originaria di Catania ha convinto la giuria, composta da Gilda Bojardi, direttore di Interni, Adriana Polveroni, docente e critica d’arte, e Roberto D’Agostino, appassionato collezionista, attraverso un lavoro site specific e dal profondo significato simbolico, che trasforma una tecnica di lavorazione industriale in opera d’arte. Partner nella realizzazione dell’opera è stata Egoitaliano, giovane e dinamica realtà nel settore degli imbottiti e del complemento d’arredo, con sede a Matera, che ha nella contaminazione e nel movimento l’essenza della propria filosofia. «Il lavoro di Loredana Longo si caratterizza per originalità e un approccio radicale. Anche in questa occasione, lavorando con l’azienda di arredamento Egoitaliano, non tradisce le aspettative. La sua parete realizzata con pelle imbottita racconta il corpo a corpo tra artista e materiale. Una relazione intensa che segna l’autenticità della pratica artistica», ha spiegato Polveroni.

«Sin dal primo momento abbiamo creduto nel progetto visionario di Loredana, il suo estro e la sua personalità dirompente ci hanno da subito conquistati stimolando in noi una nuova visione. Dei semplici manti di pelle trasformati in opera d’arte, nobilitati dalla performance cruda e fisica di Loredana: nessuno fra noi aveva pensato prima d’ora che un “semplice” materiale potesse celare un mondo di esperienze e creatività», ha commentato Leo Stano, Creative Manager di Egoitaliano.

Oltre alla Menzione Speciale di Art & Design, per Loredana Longo un’opportunità molto significativa: la stampa di un catalogo monografico a cura di Silvana Editoriale. «Ho sempre pensato che le opere siano già dentro ogni artista, questo lavoro è uscito con tutta la sua forza ed ha trovato sviluppo grazie alla generosità dell’azienda Egoitaliano di Matera, professionisti dal cuore d’oro. Ricordo ancora la faccia sorpresa di Andrea Castrignano nel vedermi, durante la mia performance, tutta dipinta di nero sfondare la parete del suo showroom, spazio che ha accolto in seconda fase l’opera in pelle che porta i segni dell’azione. Ringrazio Andrea Castrignano per il coraggio di aver portato avanti questa bella esperienza e Serena Cassissa per la sua preziosa collaborazione. Mi avete regalato dei momenti di grande gioia», ha dichiarato Longo.